Baja la inversión pública en los colegios concertados de Aragón y se queda en un 60%

Las subvenciones por alumno de colegios concertados aragoneses caen tres puntos porcentuales en cinco años y se queda en un 60,23%. Por el contrario, las cuotas familiares han crecido hasta el 37,5%. Los ingresos restantes corresponden a otras fuentes de financiación. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a nivel nacional, las subvenciones públicas por alumno de centros educativos no universitarios concertados han caído un 5,3% del 2009-2010 al 2014-2015.

Las comunidades autónomas que más dinero aportan por alumno de un centro concertado son País Vasco, Navarra y Cantabria mientras que las que menos son Canarias, Melilla y Extremadura. En el curso 2014-15 el número total de alumnos no universitarios en centros concertados ascendió a 2,16 millones frente a los 1,97 millones del curso 2009-2010. La Administración Pública aportó en total a la educación privada no universitaria (centros concertados y privados) el 54,2% de los ingresos corrientes en el curso 2014-15 (hace diez años fue del 58,8%) y el 42,8% correspondió a las cuotas pagadas por los hogares (37,6% en 2009-10). Por alumno, los gastos corrientes ese curso fueron de 3.843 euros en centros no universitarios concertados; de 4.655 euros en no concertados; y de 5.300 euros en la enseñanza universitaria.