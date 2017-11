Toda una lección de economía

¿Quién tiene saldo en el móvil? La pregunta es fácil aunque se la hagan a unos pequeños de 10 y 11 años, porque la mayoría dispone de smartphone y todos ellos están acostumbrados a administrar su saldo para llegar -con voz y datos- a final de mes. Y es una de las preguntas a las que recurre Juan Miguel Vera, de Grupo Piquer, para explicar a los más pequeños los conceptos básicos de la economía y hacerles partícipes de la economía familiar, de que existen unos ingresos familiares limitados, cuya consecución exige un esfuerzo y que, por lo tanto, hay que administrar, ahorrar y saber cuáles son los gastos necesarios y los superfluos.

Es una de las clases del programa didáctico ‘Finanzas Básicas para escolares’ organizado por la Obra Social de la Fundación Ibercaja, por el que pasarán, durante los días 28, 29 y 30 de noviembre, cerca de 250 alumnos de 6º de Primaria y 3º de la ESO de siete centros educativos zaragozanos. Una iniciativa que tiene como objetivo iniciar a los estudiantes en la materia económica para que aprendan a tomar decisiones seguras como consumidores e inversores del futuro.

“Hemos aprendido mucho para saber cómo tenemos que invertir el dinero”, “Tengo hucha y ahorro lo que puedo, pero si veo algo que me gusta mucho no me puedo resistir aunque sea un gasto innecesario”. Lo decía este martes Alba, Marina, Candela, Karla o Miguel, pisándose la palabra y con muchas ganas de explicar todo lo que habían aprendido y divertido en la nueva clase de Economía. Tienen entre 10 y 11 años y son algunos de los alumnos del colegio Montecanal que este martes participaron en el programa que se celebra en el Patio de la Infanta de Ibercaja, de donde se marcharon dejando claro que la experiencia les había gustado especialmente. “Lo hemos pasado genial”, repetían al final de la clase.

Un competitivo juego