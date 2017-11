San Martín del Río: la vida entre vides y un museo para recordarlo

Decía el Lazarillo de Tormes que estaba hecho al vino, y moría por él, en una suerte de revelación tan lapidaria como desprovista de culpa. De algún modo, la confesión de tal debilidad honraba al chiquillo. En tierras vitivinícolas es más fácil empatizar con aquel zagal, aunque sea tangencialmente. San Martín del Río tiene menos de doscientas personas y dos museos dedicados total o parcialmente al vino; el más veterano es El Trasiego, empeño de Jesús Marco y su familia, levantado con el apoyo de muchos vecinos y que casi un cuarto de siglo después de abrir, mantiene orgulloso su condición de principal reclamo turístico del pueblo.

Marco fue alcalde de San Martín del Río (hoy lo es José Luis Serrano) y bodeguero, aunque el último año no ha podido hacer vino por la necesidad de acometer reformas en sus instalaciones. Su gran pasión, empero, es El Trasiego, abierto desde 1993 en una dependencia anexa a su vivienda, que fue en su día la Alcoholera del Jiloca; la casa principal conserva una espectacular torre, vestigio casi único de este segmento de la arqueología industrial en Aragón. El peso de los años (aún no excesivo, ojo) y una lesión en la rodilla no le han impedido seguir ejerciendo de presidente de la Federación Española de Turismo Rural, cargo que le hace mantener una segunda vivienda móvil en su coche.

"Yo tengo alma de chatarrero –bromea Jesús– y he ido recogiendo de todo la vida entera. Por suerte, siempre conté con espacio para guardar bien las cosas, y pude conservar muchas que me interesaban de manera especial. Cuando el tema del vino empezó a decaer aquí, me fastidiaba mucho que se perdieran tradiciones y saberes, así que me propuse hacer algo al respecto. Por herencia de familia y esfuerzo propio conservaba muchas piezas y herramientas comunes que otra gente había perdido o roto, así que pensé en hacer un museo y dotarlo de contenido, tanto material como conceptual. Así nació El Trasiego: una ventana abierta a otros tiempos para los chavales, los del pueblo y los que nos visitan. El esfuerzo fue conjunto, y sigue siéndolo; desde el primer día, amigos del pueblo se pasan por aquí y hacen sus aportes, explican cosas sobre las piezas y me enseñan cosas que no sabía; Jesús, esto sirve para aquello, esto otro siempre lo usaba mi abuelo… esas cosas. El museo crece y se enriquece así".

La gran cuba