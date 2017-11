Fiscal: casa Talentum, un proyecto para soñar despierto

Casa Talentum será una instalación encaminada a alojar colectivos de un modo diferente. El proyecto ya está desarrollado y presentado, tiene asiento concreto y busca actualmente la consecución de todos los permisos pertinentes. Hace falta la aprobación del Ayuntamiento, entusiasta con la idea, así como del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y la Diputación Provincial de Huesca. Si todo camina, la idea de Ferro es abrir a finales del año próximo.

Cristina es actriz, dramaturga y pertenece a la Real Academia de las Artes Escénicas de España. Fundó Ferro Teatro (compañía de teatro lírico y musical) en 2004; la sede central está en Torrejón de Ardoz (Madrid), tiene un elenco fijo de veinte artistas (número que se multiplica en el terreno de los colaboradores ocasionales, y que le permite mantener una actividad frenética en la provincia de Madrid y todo el centro de ña península) y además de su actividad escénica al uso, la compañía está especializada en teatro pedagógico para niños y adultos.

"Nuestro primer contacto con Fiscal –comenta Cristina– llegó a finales de 2015. Teníamos un proyecto en mente y queríamos llevarlo a cabo cerca de Ordesa. Pensábamos buscar en varios sitios, pero Fiscal nos acogió con los brazos abiertos desde el principio, empezando por el alcalde y siguiendo por toda la corporación. Se enamoraron de nuestra idea, nos dieron todo el apoyo y eso me convenció para emprender en el municipio".

La iniciativa de Ferro Teatro, enmarcada en un proyecto de desarrollo rural sostenible coordinado con el Instituto Aragónes de Fomento (IAF) y el Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza (CEDESOR), tiene en Casa Talentum su joya de la corona. Ferro también hace diseño creativo, docencia teatral, dinamización de espacios culturales y creación de dramaturgias a medida para visibilidad de marca. Aunque han sentado sus reales en Fiscal, no limitan la actividad en Aragón a este destino del Sobrarbe: el próximo 22 de diciembre tienen pautada la representación de ‘El gran juego de Verdi’ en San Juan de Mozarrifar.

Tres líneas de acción

Ferro utiliza ya una sede activa en Fiscal:la ermita de Jesús, del siglo XIII, habilitada para su uso pedagógico y cultural. "Hemos contribuido –apunta Cristina– a dinamizar ese espacio con representaciones en varios momentos del año, y especial incidencia en las vacaciones de Semana Santa y verano; se ha ofrecido una programación regular de teatro con el marco bautizado como Teatro La Ermita, con varios días de llenos y una respuesta magnífica de la gente".

El público ha pasado a un segundo estrato de participación en este entorno con la creación del grupo de teatro aficionado, gestionado por Ferro y que cuenta con la dirección de Cristina. "Tenemos doce actores y actrices, hemos empezado a trabajar con mucha energía y de aquí a junio prepararemos una obra escrita por el propio grupo.Es una consecuencia lógica de la interactuación entre un teatrista y gente apasionada por el arte, como la que he encontrado en Fiscal".

Casa Talentum será la tercera pata de actuación. "La idea completa no es fácil de definir, pero resumiendo puede decirse que preparamos un albergue con un concepto no exactamente hotelero. Tendrá un edificio principal y varias casitas habilitadas para cuatro personas, de espíritu ecológico a lo hobbit –ríe– y recubiertas de vegetación, para completar sesenta plazas de pernocta, ya sea a media pensión o pensión completa. Hago hincapié en que se reservará a grupos: no estará abierto al público general. Nuestros clientes potenciales son los mencionados colectivos culturales, deportivos o sociales, campamentos infantiles tematizados en artes o profesionales de la docencia y la cultura que busquen una instalación divertida y comprometida con la naturaleza para sus clientes".

Cristina desgrana con ilusión los poderes de Casa Talentum. "Contaremos con aulas polivalentes, zona de jardín habilitada para talleres en el exterior, zona recreativa y una carpa de circo que tendrá usos múltiples, desde la condición de escenario de teatro a sala de conferencias. Ya he hablado con mis compañeros en la Real Academia de las Artes Escénicas y les entusiasma el proyecto; de hecho, cuando se avance en la construcción, valoraremos la posibilidad de celebrar allá las Jornadas Anuales de la Academia".

El emplazamiento que ha adquirido Ferro para Casa Talentum tiene 1.200 metros; está suficientemente cerca del pueblo (apenas 250 metros) para hacer vida dentro del casco urbano sin que haga falta el coche, y suficientemente apartado para hacerse uno con la naturaleza.

La codiciada piedra gris del Pirineo que se exporta al mundo entero desde Fiscal

La empresa Piedra del Alto Aragón-Polardur comercializa en el mundo entero la roca calcarenita de tono gris/antracita autóctona de su cantera, situada en el término municipal de Fiscal, que tiene salida como materia prima y producto terminado; está muy valorada en interior y exterior, tanto en construcción como en ornato. La piedra autóctona del valle cuenta con un 40 por ciento de cuarzo y un 60 por ciento de caliza. La calidad de la piedra tiene un test natural en las condiciones meteorológicas, que pueden variar desde los cuarenta grados en verano a los veinte bajo cero en invierno. Ante ese reto, la piedra ha demostrado su dureza gracias al notable porcentaje de cuarzo y la resistencia al hielo por su baja porosidad. Además, la tonalidad gris/antracita es muy homogénea, apenas salpicada por alguna veta de cuarzo blanco; un material ideal para construcciones sobrias de vocación minimalista. La sede principal de Samsung en Seúl (Corea del Sur) tiene el ‘hall’ de entrada revestido de esta piedra pirenaica. En Europa es muy valorada como materia prima, y ha nutrido proyectos relevantes en Alemania, Suiza o Francia; la empresa también trabaja productos terminados, desde baldosas para diversos usos a mampostería para muros, sanitarios, dinteles... incluso estatuas.

