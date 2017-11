La Zaida: magdalenas que curan las penas... y 'Más Cosicas'

"En el local actual –explica Carlos– estamos desde 1984, con horno de leña al estilo tradicional, aunque hayamos modernizado la maquinaria de trabajo; el de antes tenía horno moruno con fuego directo. Las recetas son de mi abuela, que también fue panadera; esto viene de casi dos siglos atrás, tenemos un cuaderno suyo escrito a mano que guardamos como un tesoro. Algo hemos modificado, claro, pero el germen del oficio corre en la familia. Mi tío también era panadero, y con él aprendió mi padre. A mí me gusta ir probando cosas, compartimos ideas en casa y cuando vemos la respuesta de la gente, decidimos si seguir esa línea o no".

La gente viene de toda la zona a buscar las especialidades de Ordovás. "Todo bueno te vas a llevar de aquí –dice Amapola, con una sonrisa– pero la gente busca sobre todo las tortas dobladas y las magdalenas; llevamos a Gelsa, Quinto y Sástago, entre otras localidades cercanas. También tenemos algo de venta en Huesca, Jaca y Zaragoza. Es un trabajo esclavo, pero nos gusta. A la siguiente generación no tanto, pero nos queda mucha cuerda".

El factor Ruiz-Gallardón

"La producción –aclara Carlos– es artesanal, somos tres, pero el boca a boca funciona y a pesar de que estamos escondidos dentro del pueblo, vienen. A veces nos escriben de más lejos, incluso escribió una señora de Barcelona pidiendo que se las mandáramos, porque le recordaban al sabor de su infancia. Es que las recetas y la materia prima son las de antes, producto de cercanía; nuestros proveedores son amigos y hasta hacemos trueques con sus tiendas en Quinto, Belchite, Caspe… es una relación que va más allá de lo comercial. Como curiosidad te diré que nuestras magdalenas le encantaban a Alberto Ruiz-Gallardón, el político; su madre tenía una amiga en La Zaida que se las mandaba".

Los Ordovás viven en Sástago, y vienen cada madrugada a La Zaida. "Ocho kilómetros es poco, pero hacerlos a oscuras es un reto. Todo vale la pena aquí. Nos recibieron bien desde el primer día –apuntan Amapola y Carlos- así que estamos al quite para cualquier necesidad, como cuando hay una fiesta y se necesita esfuerzo extra por nuestra parte".

‘Más Cosicas’, y de las buenas

Noelia Guillén es de La Zaida. Durante muchos años trabajó en logística fuera del pueblo, pero el estrés acabó consumiéndole los ánimos. Surgió la posibilidad de coger el traspaso de la tienda ‘Cosicas’ en el pueblo, se animó y lleva medio año en el empeño. "Estoy feliz con la respuesta de los clientes en La Zaida, pero es un pueblo pequeño y desde el principio me planteé abrir un poco más el ámbito de negocio. Por darle continuidad al espíritu de la tienda, me limité a añadir una palabra al nombre y bauticé el negocio como ‘Más Cosicas’. Empecé a moverme en redes sociales; un día hablé con Isabel Guillén que hoy es responsable de nuestra web, y se ofreció a impulsar el negocio con la página".

Isabel ya tiene experiencia en el sector, y enseguida abrazó la idea de manera desinteresada. Además, extendió un poco el nombre web de la tienda hasta www.muchasmascosicas.es. "Me contagió la ilusión de Noelia; había que apoyar a una emprendedora del pueblo. Acabamos de lanzarla, la han recibido bien y espero que funcione. Iré aplicando los cambios de temporada y atendiendo a las demandas de los clientes. Lo importante en el diseño de la página es que sea sencilla, elegante y fácil de usar".

Noelia es consciente de la liga en la que debe pelear. "En la tienda física hay desde moda de diseñadores españoles y complementos hasta regalos. Con la web ponemos más énfasis en la ropa, extendiendo la apuesta a la lencería y entrando también en la ropa de niño y bebé. Mucha gente que pasa el verano en La Zaida y vive fuera tenía ganas de que la lanzáramos: les hace ilusión comprar en un negocio del pueblo, y les facilitamos las cosas. Sabemos que no es fácil moverse desde aquí, pero personalmente decidí apostar por La Zaida junto a mi pareja, los amigos como Isabel y la familia me han apoyado, y no me arrepiento; no cambiaba mi vida en el pueblo ni por un premio grande en la primitiva".

La Torraza: asentamiento romano, castillo musulmán y restaurante de brasa

Enclavado a las afueras del pueblo, La Torraza fue un asentamiento romano que albergó una fortaleza; en la zona también se hallaron necrópolis visigodas. La Torraza recibió luego la consideración popular de castillo de origen musulmán; actualmente quedan restos degradados de un recinto rectangular de pequeñas dimensiones, junto a los que se alza una construcción moderna de planta circular.

Está levantada de modo muy tosco, con cantos de piedra insertos en una muy abundante masa de yeso con guijarros. Los muros son muy gruesos, de aproximadamente metro y medio de anchura. Las zonas superiores se encuentran arrasadas; queda únicamente los arranques de los muros, hasta una altura máxima de dos metros y medio. El recinto cuenta con una abertura de acceso en el extremo de uno de los lados largos, consistente en un simple hueco que puede ser de construcción posterior, fruto de una reutilización de los restos del edificio. El restaurante más popular del pueblo ha tomado el nombre comercial de La Torraza; inaugurado en 2004, combina la tradición con toques de modernidad. Está especializado en carnes a la brasa y productos de la huerta.

Sobriedad y elegancia en la iglesia de San José

Es una iglesia de una sola nave de tres tramos, con cabecera recta y torre a los pies. Todo el hastial de los pies y el costado del Evangelio se encuentra rodeado por una edificación más baja, que en el frente desempeña la función de pórtico y en el lateral, con acceso independiente, la de dependencias parroquiales auxiliares. En el exterior, aparte de la torre (derruida en 1964 por amenaza de ruina, y remozada en 1989) destaca el alero de ladrillo, escalonado mediante dos hileras de piezas dispuestas en esquinilla.

El pórtico se abre mediante una puerta en arco de medio punto, flanqueado por dos vanos de menor altura, también de medio punto. La portada presenta forma similar, con dovelas que se prolongan alternativamente para otorgarle una imagen dentada de carácter decorativo. Apea en ménsulas molduradas y jambas de sillería sin decoración.

Junto a la portada se encuentra empotrado un escudo realizado en mármol negro. Cimado por corona ducal y orlado por lambrequines vegetales de labra plana, el escudo es cuartelado. El timbre es una corona ducal; según placa conmemorativa situada en la parte inferior, corresponde a los duques de Villahermosa, pues la duquesa sería señora de La Zaida; la referencia en la placa a la fecha de 1720 (momento de realización de testamento del duque), concuerda estilísticamente con el escudo, que puede considerarse contemporáneo.

LOS IMPRESCINDIBLES

La diputada Pilar Alegría

Pilar Alegría Continente es maestra de Educación Primaria, y aunque nació en Zaragoza se considera de La Zaida. Es diputada de las Cortes de Aragón desde 2015; entre 2008 y ese año fue diputada en el Congreso por el PSOE.

Iván Nuño, pura velocidad

Este chaval con raíces en La Zaida, aún preadolescente, ha disputado este año con éxito el campeonato de Aragón y Zona Norte de Minimotard. Su equipo MNT Motosport Nuño Team tiene página oficial en Facebook.

La App municipal

La App La Zaida lleva casi dos años en funcionamiento, y se ha convertido en una herramienta muy popular entre los zaidanos. Por allá se difunde de todo, desde reclamaciones a bandos, avisos y todo tipo de noticias del pueblo.

