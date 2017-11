Lambán insiste en aplicar Sucesiones, pero está dispuesto a analizar "efectos perversos"

En este sentido, el presidente del Ejecutivo de coalición matizó que se refería a "casos concretos y puntuales" que pudieran darse y que rompieran el principio de equidad social. Lambán incidió en que "hablamos de analizar y de ver si hay casos excepcionales y de si hubiera efectos perversos en su aplicación, que por ahora no hemos detectado".

En todo caso, el dirigente socialista dejó claro que no habrá cambios en los tipos y cantidades actuales que se han fijado para la aplicación del Impuestos de Sucesiones en 2018 y es prácticamente seguro que tampoco habrá modificaciones para 2019, año electoral. En todo caso, cualquier cambio que hubiera tendría que ser pactado entre los cuatro partidos de la izquierda del arco parlamentario.

Estas manifestación del presidente Javier Lambán se produjeron ayer para explicar la asamblea abierta que va a celebrar hoy el PSOE aragonés para analizar y hablar del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Aragón es la Comunidad con el impuesto más alto de toda España a partir de enero de 2018. Todas las demás autonomías han reducido el citado tributo, lo que es criticado y cuestionado por Lambán.

El presidente añadió que Aragón "tiene un gobierno serio, responsable fiscalmente. Estamos intentando ganar legitimidad para, antes de ir al señor Montoro a pedirle más financiación, utilicemos nuestros propios medios para financiarnos. Estamos mejorando el pago a proveedores, reconduciendo el déficit...".

A su juicio, otras autonomías "escabullen el bulto y no son responsables financiera y fiscalmente y renuncian a utilizar sus propios sistemas de financiación. Emplean de manera ventajosa sistemas de financiación que los sobrefinancian –en referencia al cupo vasco– y eso me desazona bastante porque a veces me da la impresión de que la responsabilidad y la seriedad no solo no está bonificada sino que está penalizada". Lambán resaltó que esperara que "estuviéramos hablando de corresponsabilidad fiscal, de equilibrio fiscal, de reforma fiscal... Y en este momento, lo que hay instalado en España con el beneplácito absoluto del gobierno de España es un absoluto cinismo fiscal".

Asimismo, en el acto de presente del libro ‘Tejidos de Vecindad. Los vínculos históricos entre Aragón y Cataluña, siglos XVIII-XX’, Lambán reclamó a Rajoy que cumpla lo prometido en la Conferencia de Presidentes sobre la reforma de la financiación autonómica. Y defendió la posición de Pedro Sánchez y del PSOE sobre el cupo vasco.