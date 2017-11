El efecto Black Friday adelanta las compras navideñas

Después de un octubre en el que las tiendas se han resentido del buen tiempo, sobre todo en el sector del textil, zapatería y complementos, el comercio aragonés confía en un Viernes Negro de grandes ventas."Hay que esperar que las compras se normalicen de una vez este noviembre –apunta Vicen Mateo, gerente de la Asociación de Comerciantes y Servicios de Huesca –. Cualquier iniciativa que reactive el consumo es bienvenida. Nuestros socios ofrecen descuentos entre el 20 y el 30% y la campaña de Navidad de la agrupación lleva ya una semana lanzada".

Cada gran superficie ha ideado su propia estrategia. El Corte Inglés se adelanta un día y este jueves ya comenzará con descuentos en los tres establecimientos de la capital aragonesa que en algunos artículos pueden llegar al 70% y que continuarán hasta el sábado, para prolongarse el lunes ‘online’ en el ‘Cyber Monday’."El balance del año pasado fue muy positivo, se superaron las expectativas, y este esperamos aumentar un 10% tanto la afluencia de público como la facturación", adelantan desde la cadena.

Asimismo, el viernes inaugurará la iluminación navideña de sus centros a las 19.00. El grupo de pop infantil Conecta Kids actuará ese día en Sagasta y los personajes de Pocoyó, Elly y Pato serán los encargados de encender la fachada, mientras en Grancasa y Puerto Venecia la compañía de baile Virginia Bernabeu presentará el espectáculo ‘Feliz Año Nuevo’. El cuarteto de Conecta Kids se trasladará el sábado a Puerto Venecia.

Ampliación de horarios

Algunos grandes almacenes coinciden en ampliar sus horarios. Grancasa invita a madrugar en este Black Friday y a las 9.00 servirá en su plaza central un desayuno gratis, amenizado con música en vivo, a los 100 primeros clientes que se acerquen. A lo largo de la mañana ofrecerá otros 400 a aquellos que presenten un tique de adquisiciones superior a los 30 euros.

En Puerto Venecia, la galería comercial permanecerá abierta tanto el viernes como el sábado hasta las 22.30. Además, el viernes las personas que se acerquen podrán degustar una copa de vino rosado y el lunes se sortearán tres tarjetas por valor de 100 euros entre los clientes que hayan realizado sus compras estos días. Puerto Venecia también está de inauguración y el viernes levanta la persiana un nuevo local de restauración de Ginos con 22 trabajadores. Mientras, Aragonia informa en su web de las ofertas concretas de cada una de las marcas y casas. Otro de los grandes, Inditex, con Zara a la cabeza, se sumará el mismo viernes con un 20% de descuento en toda su colección.

En Teruel, el esquí se convierte en protagonista de su particular ‘White Friday’. La Asociación de Comerciantes, Empresarios y Servicios sortea cuatro forfaits entre los mayores de edad que el viernes consuman en alguno de los establecimientos adheridos.

Desde la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) no se ha organizado ninguna actividad especial. Cada establecimiento toma la iniciativa. Hay precios especiales hasta en peluquerías, tiendas de marcos y farmacias (productos de parafarmacia). El Black Friday tiene sus objetores. La zapatería Pablo Ochoa luce estos días un cartel con su no participación en este día.

¿Cuánto vamos a gastar?

¿Cuánto se puede llegar a gastar un consumidor medio? No hay ningún estudio autonómico para contestar a esta pregunta. Según los datos publicados por el portal Ofertia, el gasto medio de los españoles rondará los 133 euros. La asociación de grandes superficies Anged (El Corte Inglés, Fnac, Apple y Carrefour, entre otros) maneja los datos del observatorio realizado por Worten y GfK, que eleva esta cantidad a los 222 euros, lo que generaría un incremento en la facturación del 3,4% en comparación con 2016. Respecto al tique medio aragonés lo sitúa en 277 euros, uno de los más elevados.

Pero no es oro todo lo que reluce. Las asociaciones de consumidores recomiendan no dejarse llevar por la inercia, analizar las necesidades y comparar precios, además de recordar que los derechos del consumidor siguen siendo los mismos de siempre.