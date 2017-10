Una de cada tres mujeres al frente de una familia monoparental está desempleada en Aragón

"Me cuesta mucho salir adelante porque a mi edad, y siendo madre sola, no me quieren contratar". Este es el testimonio de María Jesús Urdaneta, de 47 años y con un hijo de 7 a su cargo, pero podría ser el de buena parte de las 37.500 aragonesas que están al frente de un hogar monoparental en la Comunidad. Un informe reciente elaborado por la Fundación Adecco, que trata de profundizar en esta realidad, alerta de que una de cada tres mujeres al frente de una famila monoparental están desempleadas o trabaja en la economía sumergida, según una encuesta realizada a 420 mujeres en esta situación, 100 de ellas de Aragón.

'Monomarentalidad', ¿sinónimo de pobreza?

En el caso de las mujeres al frente de una familia monoparental en Aragón, un 35% se encuentra desempleada o trabaja en la economía sumergida. Concretamente, un 25% no tiene ocupación, mientras que el otro 10% afirma estar empleada, pero sin contrato. Un 6% de estas últimas está apuntada en los registros de desempleo (figurando por tanto, como desempleada), mientras que el otro 4% no se ha inscrito en el paro, por diferentes circunstancias (desmoralización, situación de irregularidad, etc).