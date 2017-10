Cuatro errores persistentes

Los errores de información sobre nuestro pasado son muy comunes. Muchas personas tienen conciencia de ello. Últimamente es frecuente la sensación, del todo correcta, de que los nacionalismos –variedad peligrosa de los patriotismos– crean, con éxito, historias completamente a medida. Los partidos nacionalistas, antes y ahora, priorizan la actividad en la red educativa y en la malla de la comunicación social. En eso ha ido más aprisa y más lejos el separatismo catalán que el vasco, acaso porque este segundo parte de una base tan burda y primaria como la que construyó Sabino Arana. Las tribulaciones que el independentismo catalán está causando en toda España dependen en buena medida de la visión del pasado que el separatismo induce con insistencia en la población, a través de un sistema escolar y una red mediática con un alto grado de infiltración.

Cuatro de los errores más difundidos en relación con Aragón se exponen a continuación.

Unión de Aragón y ¿Cataluña?

Contra lo que se dice, no hubo ‘unión de Aragón y Cataluña’ en el siglo XII. En esa fecha no existía el término Cataluña ni los territorios del rey de Aragón (Ramiro II el Monje) y del conde de Barcelona (Ramón Berenguer IV) tenían fronteras en común. Varios condados que luego se considerarían parte de Cataluña no estaban aún bajo el dominio del conde barcelonés (así, Ampurias, Pallars o Urgel). Ramón Berenguer IV y su joven esposa, la reina aragonesa Petronila, casaron en 1150 a condición de que el conde no sería rey si tenía descendencia. Su hijo Alfonso II fue el primer soberano común al conjunto y el de conde de Barcelona fue un preciado título entre los muchos que llegó a tener el rey de Aragón, monarca conjunto que fue también, entre otras cosas, rey de Valencia, Mallorca, Sicilia, Nápoles y Cerdeña. Incluso se tituló un tiempo rey de Jerusalén, no sin motivo.

La supuesta ‘confederación’