Serrat se siente "abatido" por la crisis catalana y apuesta "por los grises frente al blanco o negro"

"Venimos de un tiempo bastante confuso respecto a este tema que se mueve cada día en muchos sentidos: socialmente, económica y políticamente", señaló el cantautor. "Mañana seguirá moviéndose. Lo que hoy podemos definir como algo sólido, hay muchos factores que van a estar moviéndolo", agregó.

El cantautor confesó que tiene un sentimiento de "plomo", que creo comparte con la mayoría de la sociedad, y de "abatimiento" que le puede cuando intenta "entender" lo que está pasando.

Sobre el futuro, Serrat consideró que "existe mucho camino por recorrer" porque "hay posiciones que no son inabordables y hay un camino largo". "Sería deseable que no se aplicara ningún artículo y, de alguna manera, se diera marcha atrás con lo que Cataluña y su gente, la mayoría no unos cuantos, ha tenido que brear por avanzar. Sería deseable que los acentos se moderaran", proclamó el cantautor frente al acuerdo del Senado de suspender el autogobierno en Cataluña. Abogó por la moderación, de los grises frente al blanco y negro, y lamentó la dureza del discurso del presidente del Gobierno central, así como el aplauso de la bancada popular en la Cámara Alta. "El camino que deberíamos emprender todos no solo sería el blanco y negro porque todos estamos llenos de grises, que nos llevara a caminos de comprensión", indicó Serrat.

Ante la pregunta de si se siente catalán o español, respondió que la declaración de Cataluña no le cambia nada. "Me siento un ciudadano de mi país, una persona que ha crecido con mis amigos, ha peleado por un país de libertades, donde la sociedad avanzara y que la gente viviera mejor. Esto no está limitado por fronteras", manifestó el cantautor.

Víctor Manuel compartió el discurso del diálogo. "Confío en la buen hacer de la clase política para que consigan enderezar esto. Les pediría menos sobreactuación y que la gente respete la ley", señaló Víctor Manuel, quien agregó que el miedo a volver al pasado en la Transición facilitó los acuerdos políticos con "pegamento", pero "ahora es distinto". "Me da mucha pena lo que ha pasado en Cataluña y no sé la solución. A los catalanes les queremos", señaló.