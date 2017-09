Agüero: música para los oídos y alegría para la vista

Jesús Morlans fue monaguillo en la iglesia de San Salvador de Agüero entre los cinco y los quince años. Durante todo ese tiempo tuvo el privilegio de llegar tarde a clase... con el permiso del señor cura, pues el mozo ayudaba en la misa matinal. La vespertina no entraba dentro de sus tareas. La vida le llevó a otras tierras, incluidas varias décadas en Barcelona trabajando en una compañía de café que cerró poco después de su jubilación. Hoy en día, superados los ochenta años, disfruta de su retiro en Agüero y sigue subiendo al campanario cuadrado del templo, en el que están las cuatro piezas responsables de que el toque de campanas de esta bellísima localidad oscense pueda escucharse a decenas de kilómetros a la redonda. Un medio de comunicación centenario que sigue muy vigente.

En Agüero es habitual ‘charrar’ juntando algunas palabras, costumbre compartida con Bolea, pero Morlans tiene las ideas muy claras al hablar de las tradiciones de su pueblo. En el asunto de las campanas, no olvida a los principales protagonistas de esta tradición, que recientemente han retomado con brío un grupo de jóvenes relacionados con el pueblo (aunque no residan en él) centrados en que los toques no dejen de sonar. "Mariano Palacio y su hijo −aclara Jesús− fueron pioneros con el bandeo; para mover esta María, la campana mayor, hace falta una fuerza descomunal. La mediana es gótica y el badajo se prolonga con un cable de acero que permite tocarla al pie de la torre. Bitorino Velarre desarrolló luego una técnica: dos toques a la mayor y otros dos a la menor, consiguiendo un sonido renovado y muy espectacular".