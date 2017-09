Aragón elimina barreras a los caballos

Tras un largo periodo de estancamiento, la Federación Hípica Aragonesa (FHA) y la DGA trabajan conjuntamente para potenciar el sector ecuestre y eliminar las barreras que impiden su crecimiento en la Comunidad. Mauricio Silva, presidente de la FHA, mantuvo recientemente un encuentro con el director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario, Enrique Novales, en el que reflejó algunas de sus inquietudes.

Entre otras cosas, Silva, quien ascendió al puesto que actualmente ocupa en noviembre de 2016, no comprende que a este animal se le aplique la misma consideración que a otros tipos de ganado -hay que diferenciarlo de una explotación ganadera común-, que no reciba suficientes ayudas económicas o que no se facilite su acercamiento al público general.

Por ello, entiende que es imprescindible que el colectivo exponga sus pretensiones y cree una vía de colaboración con el Gobierno de Aragón. “Hubo sintonía y quedamos muy satisfechos al ver que la administración está dispuesta a acometer avances”, indica este empresario de 48 años, antes de adelantar que la primera novedad será la implantación de la Tarjeta de Movimiento Equino (TME).