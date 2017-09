La DGA no reclamará a Ryanair por los vuelos cancelados

La DGA no reclamará a Ryanair ninguna compensación ni le sancionará por los dos vuelos que la compañía de bajo coste ha suspendido en los últimos días con salida o llegada al aeropuerto de Zaragoza pese a que le paga 1.134.000 euros anuales (acuerdo válido del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018) a través de un acuerdo de promoción turística.

Fuentes del Gobierno aragonés justificaron ayer que no tiene competencia en la "gestión aeroportuaria" y esta corresponde al Ministerio de Fomento y Aena. Asimismo, aseguraron que al no tratarse de una suspensión "generalizada" de trayectos, sino de una medida "puntual", no hay motivo para hacer una "valoración jurídica" sobre si se cumple o no el acuerdo de promoción. Estas mismas fuentes insistieron en que Ryanair está manteniendo en sus web los enlaces a la Comunidad.

Desde la DGA también subrayaron que van a estar "atentos" a cómo evolucionan los acontecimientos, pero que, de momento, no se ha producido "ninguna situación" que lleve a pensar que la aerolínea vaya a interrumpir sus operaciones en Aragón.