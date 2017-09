Murillo de Gállego: timoneles de corriente alterna frente a los mallos

El sector local del turismo de aventura se ampara en dos instituciones colaborativas: la Asociación de Empresarios Turísticos de Murillo de Gallego y Aldeas, que incluye empresas deportivas y de ocio, alojamientos y negocios relacionados indirectamente con el sector, y Gállego Activo (AGA), que engloba a las cuatro empresas consagradas a las actividades acuáticas, aunque también ofrezcan otros servicios: UR Pirineos, River Guru, Alcorce Rafting Kayak y Allrafting.

Fermín Pérez ‘Mino’, portavoz de AGA, aclara que las empresas ‘de río’ pertenecen individualmente a la Asociación de Empresarios Turísticos, pero centran su actividad en el agua... y trabajan en comandita para beneficio de todos los involucrados, desde estar encima de las sueltas de los pantanos a pagos de derechos o actividades conjuntas.

"Las empresas que trabajamos directamente en el Gállego −comenta Mino− tenemos clara una cosa: nuestro principal competidor colectivo son otros destinos, incluso otros tipos de ocio. Trabajamos para traer a la gente a Murillo, mejorando nuestros servicios y potenciando los recursos que nos brinda este entorno. Luego, naturalmente, cada empresa desarrolla su estrategia comercial para captar clientes. Los del río compartimos tareas y cargas, como los alquileres de los terrenos de acceso al río, que no tiene por qué pagar un establecimiento de turismo rural, por ejemplo".

Amén de las cuatro citadas, que hacen sobre todo rafting, kayak e hidrospeed, en el término municipal hay otras tres empresas que desarrollan actividades de aventura y ocio en el medio natural: Verticalia (zonas de diversión en la naturaleza, tirolinas, vías ferratas, puenting), Locura de Vida (cerca de Ayerbe: barranquismo, vía ferrata, puenting, espeleología, supervivencia) y el Paintball Murillo, junto a River Guru

"A mí me trajo el río"

Txomin Abadía es uno de los propietarios de River Guru, que tiene su base en la carretera de entrada a Murillo desde Ayerbe. Txomin, de Sangüesa, vino atraído por el río, y lleva casi quince años enamorado de un municipio que ya se ha convertido en su hogar, y en el que aspira a formar una familia con su compañera, natural de La Almunia. "A mí me trajo el río, y llevo quince años aquí. Sabía que el descenso del Gállego tenía un buen nivel de dificultad, superior a los que había trabajado con grupos de escolares en Elizondo o por el Bidarrai, y quería probarlo. Ya no me he marchado: bueno, de expedición sí, a muchos sitios del mundo, pero con base aquí. Acabo de comprar casa allá arriba con mi chica, que me acompaña en esta apuesta de vida −señala a lo alto del pueblo− y queremos quedarnos".

Aunque ya ha pasado mucha agua bajo el puente desde que se instaló en Murillo, River Guru es la más bisoña de las cuatro empresas de rafting del pueblo; continuó donde lo dejó otra firma de origen navarro, Natura. Lo de no ser oriundos del lugar es algo superado con sus ya compueblanos. "Creo −asegura Txomin− que hay trabajo para las cuatro empresas; es un río grande, y desde hace años nos apoyamos en la AGA. Con el pueblo sí hubo reticencias al principio, nos veían un poco como invasores; hablo mucho antes de llegar yo, cuando empezó todo esto. No era una cuestión laboral, porque el sector que no estaba desarrollado, pero quizá nuestras pintas no eran las más aplaudidas −ríe− aunque poco a poco nos fuimos quedando varios a vivir, la gente ha ido teniendo hijos y eso ayuda a que todo fluya. Además, las empresas hacemos un buen aporte económico al municipio; los que viven todo el año aquí te podrán decir lo que hay. Personalmente me llevo de maravilla con mis vecinos mayores, y saben que puede contar conmigo si necesitan algo. En invierno andaremos aquí sesenta, más o menos".

Las empresas de la AGA abren el año entero, aunque el nivel de actividad, lógicamente, no sea uniforme. "El año pasado se hizo rafting en diciembre, fue impresionante −Txomin sonríe− pero en los meses más duros solo nos quedamos los socios de las empresas, el resto del personal es de temporada, excepto algún guía que hace estancias de seis meses. Además del verano, la primavera y los fines de semana de otoño son fuertes, y están los grupos de escolares. También tenemos venta ‘online’ de material de kayak".

La diversión en el río es el fin último para las empresas del sector en Murillo, pero Txomin aclara que la seguridad prima ante todo. "Se firma un contrato estricto antes de ir al agua, que incluye la exigencia de llegar en buenas condiciones; el que ha bebido, por ejemplo, no baja. Hay que hacer siempre caso al guía, advertir de enfermedades, si se sabe nadar o no... conocemos el río de pe a pa, le ponemos nombre a cada piedra y sabemos leer la corriente, pero el medio natural siempre tiene elementos que no se pueden controlar al cien por cien".

De Murillo al mundo

El famoseo viene con discreción a Murillo. Poco después de su retirada se vio a Andoni Zubizarreta, ex portero del Athletic, el Barça y la selección nacional. También pasaron hace poco dos de los actores de ‘Amar en tiempos revueltos’. "No recuerdo los nombres, lo siento, no soy seguidor −Txomin bromea con el tema− y la verdad es que me dijeron que eran actores después de que ellos se marcharan. Lo pasaron muy bien, quizá mejor por el anonimato. En el río se disfruta mucho: yo me olvido de todo. Si además toca un grupo simpático, sales con las pilas cargadas".

En otras ocasiones, el punto de partida para expediciones de ensueño (con aviones de por medio, y cruzando mares si se tercia) es precisamente Murillo. "Son caramelos para nosotros −reconoce Txomin− y las montamos con clientes del rafting o gente de la escuela de kayak de los fines de semana: el año pasado estuvimos en el Cañón del Colorado en otoño, y en éste fuimos dos grupos a Marruecos en Semana Santa, por las fuentes de Ouzoud y el Ahansal. Una maravilla".

La V Carrera Reino de los Mallos llegó hasta Agüero

El pasado domingo se celebró la quinta edición de la Carrera Reino de los Mallos, que organiza la Asociación de Empresarios Turísticos de Murillo de Gallego y Aldeas, y que este año involucró a los ayuntamientos de Murillo (lugar de salida de la carrera principal, que llega hasta Cerro Castillazo) y Agüero (meta: la distancia corta llegaba hasta los mallos de la localidad). La carrera para las categorías senior y veteranos era de 21,5 kilómetros, algo más de la media maratón, mientras que la corta (que también contemplaba la marcha nórdica) alcanzaba los 13 kilómetros. También se celebró una carrera de 2,3 kilómetros para niños de entre 8 y 14 años por las calles de Murillo. El tiempo, principal preocupación de los organizadores, no dio sobresaltos y el programa se completó a la perfección. En veteranos hay que destacar el triunfo de dos hermanos locales, Mónica y Marcos Arbués.

Las iglesias de San Salvador y La Virgen de la Liena

La Iglesia de San Salvador de Murillo es monumento nacional desde 1946. Se terminó a finales del siglo XI sobre la cripta del Santo Cristo. Es una iglesia parroquial construida en sillar, de planta basilical con tres naves que rematan en tres ábsides, separados por columnas adosadas a pilastras. De la construcción original se conservan la cabecera y el tramo primero de las naves; el resto ha sido modificado en diferentes reformas, las más importantes durante el siglo XVI. Entre 2004 y 2006 se llevaron a cabo trabajos de restauración centrados en la consolidación del interior del edificio.

En lo alto del pueblo está la iglesia de La Virgen de La Liena, que data del siglo X; de la edificación original solamente se conserva una ventana geminada con dos arcos en uno de sus muros. Junto a la iglesia se encuentran restos de una necrópolis medieval en buen estado de conservación.

LOS IMPRESCINDIBLES

Un spa de lujo

El complejo Aguas de los Mallos incluye un hotel de cuatro estrellas con spa y restaurante (desayunos y cenas) que alberga multitud de celebraciones de la zona; también dispone de un espacio destinado a exposiciones artísticas.

Museo de la Electricidad

Iniciativa de Luis Gállego, bisnieto del fundador de la central eléctrica que se construyó en Murillo en 1900, y que funcionó hasta 1975. Se rehabilitó una antigua fábrica harinera en la parte baja del pueblo para albergarlo.

Fe de erratas

En el artículo dedicado a Santa Eulalia de Gállego el pasado día 16, se dice erróneamente que la ermita de Santa Quiteria se construyó en 1981; esa fecha corresponde a la reconstrucción, ya que el edificio data del siglo XIII.

- Ir al especial 'Aragón, pueblo a pueblo'.