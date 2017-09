Pinseque: a la caza del albatros en las calles de Los Lagos

Ana Blasco es la actual directora gerente de Los Lagos. "El club –explica– comenzó como Prados del Rey en 1997, por el impulso de dos familias de Ejea de los Caballeros, los Naudín y los Suero, que buscaron los terrenos e hicieron un campo de nueve hoyos. En marzo de 2000 cambió la propiedad, que pasó a las familias zaragozanas Ortiz, Tabuenca y Briceño, y comenzó a llamarse Golf Los Lagos. En 2001 comenzó la ampliación del campo a 18 hoyos, ya disponible desde 2002. Se mejoró la casa social y se hizo zona infantil; también hay pista de pádel y otra polivalente. Extremamos el cuidado del campo: hay que estar encima, día a día, y tratar siempre de mejorar sus condiciones".

Hay tres profesionales de golf trabajando de manera regular en el club, más Jorge González como preparador físico. A Fernando Mata y Luis Comisaña se les une Dámaso Carrera, que acumula tres años como docente; también ha competido a un alto nivel en Europa (desde 2008) y el ámbito universitario de Estados Unidos. "Empecé jugando de pequeño en Benasque, lo combinaba con el esquí en invierno. Mi padre y yo nos hicimos socios del Aeroclub en Zaragoza hacia 1990, y cuando se inauguró Prados del Rey ya vinimos para aquí. Entre 2001 y 2009 estuve viviendo en Estados Unidos, a donde llegué becado por la universidad de Missouri State. En Europa he jugado en el Challenge Tour, que es la segunda división profesional, y el Alps Tour, la Segunda B continental. No llegué a Primera, aunque lo intenté −ríe− y tampoco me veía en una oficina; estudié Administración y Dirección de Empresas, pero definitivamente prefiero el campo abierto".

Nuevos métodos

En el plano docente, la gran satisfacción para Dámaso es partir de sus experiencias para ahorrar frustraciones a los que empiezan o, simplemente, quieren pulir su juego. "Este deporte es imposible de controlar al cien por cien, es un juego de sensaciones. La técnica es muy parecida a la de hace un siglo, no evoluciona como en otros deportes; lo que sí mejoran son los métodos de enseñanza, desde aprender a usar adecuadamente algunos músculos a la didáctica del disfrute por encima de la disciplina tradicional. Además, es bueno combinar el golf con otros deportes para mejorar la coordinación. Tenemos cursos para todas las edades, clases particulares... y muchos meses buenos al año para jugar".

Por Los Lagos han pasado los referidos Jiménez y García, además de otro golfista español habitual en el circuito de la PGA estadounidense: Gonzalo Fernández-Castaño. "El exjugador del Real Zaragoza Jesús García Sanjuán −apunta Ana− organiza desde hace años el memorial Asunción Sanjuán, que recauda fondos para la lucha contra el cáncer, y trajo aquí a Sergio y a Gonzalo. Miguel Ángel vino en el Open Peugeot. Todos elogiaron el campo, que tiene su dificultad; Miguel Ángel, eso sí, me pidió que cerráramos las puertas para ver si paraba el viento".

El campo está a cierta distancia física del pueblo, pero la emocional se salva a menudo y con gusto por ambas partes. "Desde el club hemos tratado de que las relaciones con Pinseque hayan sido fluidas, y lo mismo ocurre por su parte. Los escolares vienen todos los años, y nos encantaría acoger a más gente del pueblo entre nuestros socios".

LOS IMPRESCINDIBLES

Automodelismo

El club Adcaz de Pinseque es uno de los templos nacionales del automodelismo a radiocontrol. Entre sus socios hay varios campeones de España, y ha albergado competiciones de primer orden en numerosas ocasiones.

La labor de Segontia

Esta asociación de Pinseque se fundó en 2011 para promover el desarrollo cultural, social y medioambiental del municipio. Hacen talleres, cursos, conferencias, edición de libros, certámenes de relatos y arte plástico...

Fran Zornoza

Este joven concursante del programa de Antena 3 ‘Ahora caigo’, nacido en Pinseque y residente en Ibiza, se llevó un premio de 16.002 euros la pasada primavera, tras superar un error inicial que estuvo a punto de costarle el éxito.

