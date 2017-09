"Tener altas capacidades no va unido a tener buenas notas"

-Según los últimos datos del Ministerio de Educación (del curso 2015-16) en España hay 23.745 niños identificados como "alumnos con altas capacidades intelectuales" y en Aragón, 125 (un 0,06% del total). ¿Las estadísticas reflejan la realidad?

-Estos datos son una muestra muy pequeña de la realidad. Según el modelo teórico de Batlle que se usa en varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón, como mínimo el 5% de los niños tendría algún tipo de alta capacidad. Y en ninguna se llega ni al 1,5% de niños diagnosticados.

-Los expertos ya no hablan de niños "superdotados", sino "con altas capacidades". ¿Cuándo se considera que un niño tiene altas capacidades?

-Se considera que una persona tiene un "talento simple" cuando tiene un percentil superior a 95 en una área de la inteligencia: verbal, lógico-matemática, espacial, creatividad, memoria, etc. "Talento complejo" es cuando destaca en varias áreas por encima del percentil 80 o 85. Y hablamos de "sobredotación" cuando este percentil se da en todas las áreas. Pero las medidas concretas difieren de unas comunidades a otras. No hay una manera común de medir y tratar las altas capacidades. Es un campo en el que se está avanzando pero aún queda mucho por hacer.

-¿A qué edad se puede detectar y empezar a trabajar con estos niños?

-En la etapa de Infantil ya se puede empezar a detectar las altas capacidades. Son niños que van muy por delante de los conocimientos o habilidades que tienen sus compañeros. Por ejemplo, leen y escriben antes, aprenden los números y se inician en operaciones de cálculo, preguntan mucho, tienen mucho interés por el entorno que les rodea. En esta etapa ya se les pueden realizar pruebas para saber si tienen altas capacidades. Las pruebas son diferentes según la edad.

-¿El talento nace o se hace?

-Las dos cosas. Hay una parte genética que influye mucho, pero después el aprendizaje y los estímulos pueden hacer que estos talentos naturales se consoliden o no. En nuestros centros trabajamos con parejas de hermanos con altas capacidades. En ocasiones uno tiene alta capacidad en el área verbal y el otro, en la lógico-matemática.

-¿Recomienda el diagnóstico precoz o es mejor esperar a que el niño o niña madure y crezca?

-Los niños con altas capacidades tienen unas necesidades diferentes al resto. Es importante estimular a estos niños y es fundamental hacerlo a partir de lo que les gusta. Si todos los niños trabajaran a partir de sus intereses, disfrutarían más y aprenderían más.

-¿La escuela reconoce estas diferencias?

-La inmensa mayoría de los casos no están diagnosticados y son ignorados por la escuela. Muchos niños con altas capacidades se aburren en clase. Otros tienen problemas de conducta. Tener altas capacidades no va unido a tener buenas notas. Hay que romper moldes y darle una vuelta a la escuela convencional. No se puede pretender que todos los niños aprendan lo mismo al mismo ritmo. La escuela debería tener en cuenta los intereses y ritmos de cada uno.

-No es fácil la atención individualizada para un profesor con 25 alumnos en clase de niveles y situaciones personales muy diferentes...

-Para detectar las altas capacidades y para atender a la diversidad los profesores necesitan más formación y los centros, más medios. Para que un niño sea diagnosticado por la Administración debe solicitarlo el tutor. A veces lo piden las familias. Pero el procedimiento siempre deben iniciarlo el tutor y el equipo de orientación del centro. En Aragón ha habido un cambio de normativa recientemente y se está trabajando mejor en este tema.

-¿Considera que es bueno adelantar un curso a los niños con altas capacidades?

-Depende de cada caso. Pasar de nivel es una medida extraordinaria. Hay que tener en cuenta muchos aspectos: su talento, pero también su personalidad, su madurez, sus gustos, etc. Básicamente se puede trabajar en los colegios en dos vías. Fomentar el enriquecimiento horizontal: proponer actividades para que profundicen sobre un tema que les interese. O un enriquecimiento vertical: adelantando contenidos.

-¿Cómo trabajan en sus centros Despierta?

-Hacemos evaluaciones a solicitud de las familias o los centros. Realizamos intervenciones individualizadas y otras en grupo. Los niños se benefician mucho del trabajo en equipo, porque aprenden a resolver situaciones de distintas maneras, según las capacidades de cada uno. Trabajamos mucho la creatividad; se puede desarrollar mucho en muy poco tiempo. También hacemos formación para colegios y promovemos la sensibilización sobre el tema de las altas capacidades.