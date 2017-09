Villar del Cobo: comerciar de cerca... y educarse a distancia

Isabel Martínez Simón tiene 55 años, dos hijas y un par de negocios en Villar del Cobo, su pueblo. A los 18, una vez concluidos los estudios básicos, su padre (agricultor y ganadero) le vino con una idea: comprar juntos El Ventorro, una pequeña taberna y tienda básica al pie de la carretera; la propuesta venía de la entonces incumbente del negocio, la tía Paula. Padre e hijo invertirían y la hija se encargaría de llevarlo. Así comienza la aventura laboral de Isabel, que continúa hasta el día de hoy como propietaria, y que le ha convertido en una de las villarencas con más calado.

"Éramos tres hermanos –recuerda Isabel– y el tema del Ventorro me correspondió a mí. Yo no sabía nada del negocio: empecé un mes de septiembre, con la idea de que aprendiese en invierno, con menos gente: el tío Vicente y la tía Paula me iban corrigiendo. Luego ya aprendí de los propios clientes, preguntando: ¿Cómo se pone bien un cubata? ¿Y cuál es el mejor chupito? Allí estuve nueve años, abriendo a las 9.00 y cerrando a las 22.00. Cuando aquello se acabó, tuve que buscarme la vida".