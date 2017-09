Teruel, la provincia española en la que es más probable que te caiga un rayo

Y es que Aragón es una de las zonas de España que más descargas eléctricas registra. Las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo, en Teruel, y el Pirineo son las áreas más afectadas de la geografía aragonesa. Según la estadística nacional, que cuenta con los datos de la red de detección de rayos de Aemet, Teruel, por su orografía, es la provincia española donde se produce un mayor número de descargas eléctricas.

"Un tercio de las personas alcanzadas por un rayo fallece", explica Belén Lomba, médico de Atención Primaria y miembro del Colegio de Médicos de Zaragoza. "La causa de la muerte es la fulguración, que le produce una parada cardiorespiratoria al afectado", indica la doctora. "Los heridos por este tipo de accidentes sufren quemaduras, lesiones por traumatismos y, en algunas ocasiones, cuando la intensidad de la descarga ha sido alta, puede llegar a producirse una hemorragia cerebral. En caso de sobrevivir a este fenómeno, siempre quedan secuelas". Las personas más expuestas a estos siniestros son aquellas que trabajan en el campo o quienes practican deportes al aire libre.

Cómo prevenirlo

Este tipo de tormentas, como las que han tenido lugar en los últimos días, son muy comunes durante la época estival. Para evitar ser víctima de este violento fenómeno meteorológico, causado por la presencia de aire caliente en la atmósfera y que provoca descargas muy rápidas e imprevisibles, es necesario tomar una serie de precauciones.

La primera de las recomendaciones es ponerse bajo techo y cerrar las puertas y ventanas para evitar que los rayos accedan al interior, mientras que aquellos que se encuentren al aire libre deberán resguardarse en una explanada, cuanto más diáfana mejor. También es necesario mantenerse alejado de objetos metálicos, aparatos eléctricos o electrónicos, como el teléfono móvil, y de los árboles, ya que conducen el rayo hacia la tierra. En caso de encontrarse dentro de un coche, lo recomendable es apagar el sistema y no abandonarlo. Circular en bicicleta es una práctica especialmente peligrosa durante una tormenta eléctrica, así como bañarse en el mar o en una piscina.

Pero los rayos no solo afectan a los humanos. "La mayoría de los incendios forestales de origen natural, es decir, no provocados, se producen por las tormentas", subrayan desde Aemet. "Los rayos latentes, aquellos que impactan contra árboles pero no provocan un fuego inminente, pueden hacer que ardan incluso diez días después", explican.