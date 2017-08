Sumelzo renuncia a enfrentarse a Lambán en las primarias y Ferraz opta por Dueso

Ferraz apuesta ahora por Carmen Dueso, ex teniente de alcalde con Juan Alberto Belloch. Lideró la defensa de la opción de Pedro Sánchez contra la de Susana Díaz en la capital aragonesa y ganó ampliamente. Dueso no ha confirmado ni desmentido que vaya a optar a las primarias.

Carmen Dueso en una foto de archivo.

Sumelzo se desplazó ayer de Madrid a Zaragoza para reunirse con medio centenar de afines. El encuentro se produjo en el centro cívico Delicias, adonde llegó acompañada por el alcalde de Utebo, Miguel Dalmau, que también está en las quinielas, y por Altamira Gonzalo, que suena como posible candidata a las primarias del PSOE a la alcaldía de Zaragoza.

Allí estaban antiguos cargos socialistas como Simón Casas o Ana Fernández, la miembro del comité federal Ana Becerril o el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz. Pese a estar invitada, Dueso, que mantiene una relación distante con Sumelzo, no asistió. Tras la reunión, en la que comunicó su renuncia, explicó que era una decisión adoptada ya en junio y conocida por Pedro Sánchez.

Añadió que está tomada "por coherencia" y "para cumplir con la palabra dada", ya que a su juicio no puede compatibilizar su puesto en la ejecutiva con la candidatura a la secretaría general. Garantizó que habrá candidato del "proyecto de renovación", aunque no dio nombres y tampoco confirmó la opción de Dueso. Insistió en que durante este proceso "no ha ido contra nadie".

Las incógnitas no están despejadas del todo. Mañana viernes el comité regional fijará el calendario de las primarias, que previsiblemente serán entre el 25 de septiembre (inicio de la recogida de avales, y el 8 de octubre (votación). La clave es el enfrentamiento de Sánchez con Lambán, uno de los barones más críticos y cercano a Susana Díaz (Andalucía), Ximo Puig (Valencia) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha). De hecho, Ferraz quiere alcanzar un acuerdo con Lambán para que renuncie a las primarias a cambio de apoyarle como presidente de la DGA y para que repita como cabeza de lista en 2019.

Este acuerdo no se ha alcanzado, al menos hasta ayer, dado que Lambán tiene previsto presentar su candidatura para seguir como secretario general del PSOE-Aragón tras el comité regional de mañana. La previsión es que con él como líder ofrezca un acuerdo de integración a los sanchistas, como ya hizo para el congreso federal.