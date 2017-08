Frías de Albarracín: donde Manolo buscó su carro y Lola comió carne

Reme está acostumbrada a trabajar duro dentro y fuera de casa, aunque siempre saque tiempo de calidad para la lectura y la siesta. "Frías es mi casa, lo que me da la vida. Mis hijos han crecido aquí: quería que su infancia se desarrollara fuera en un pueblo pequeño, al menos en los primeros años:eeso se llevan ‘cara alante’ toda la vida, es algo que les servirá siempre. El mayor está estudiando en Teruel y la pequeña se va ahora en otoño, así que mi marido y yo nos quedamos otra vez de novios", sonríe.

Frías parece la tranquilidad hecha pueblo. ¿O no? "Huy, sí, parece que no pasa nada y de pronto se desata el infierno -se ríe con ganas Reme- pero lo normal es que hagamos nuestra vida sin sobresaltos. Claro, hay dificultades que vienen con el hecho de vivir aquí. Para cualquier cosita hay que ir a Teruel, desde comprar un lapicero a ir al médico. Son 60 kilómetros, así que ir, hacer y volver es pasar buena parte del día allá, y en casa siempre hay cosas que hacer. No tenemos tienda en el pueblo, las más cercanas están en Villar o Royuela: hay una panadería, pero está vacía".

Trabajos temporales

Reme ha asumido desde siempre las tareas del hogar en el día a día, y disfruta especialmente de las cenas porque reúnen a buena parte de la familia. La receta de las migas la heredó de su madre: un poco de cebolla frita es su secreto, aunque reconoce que habrá quien tilde de sacrilegio el ingrediente. Siempre ha compatibilizado este esquema con muchos trabajos temporales. "Mi trabajo favorito fue de guía turística, hace años ya: estoy desactualizada. Estuve dos años en una escuela taller en Tramacastilla, y pusimos una pequeña empresa familiar que no prosperó. Llevo idea de reengancharme en temas de turismo activo, visitas guiadas… he trabajado en hostelería, como forestal, haciendo sustituciones en correos y en ayuda a domicilio: no me asusto fácilmente".

Lola, Lolita, Lola

Benito Lacasa, hermano de Reme, es el actual alcalde de Frías. Ya lo fue anteriormente, y bajo su mandato se trajo al pueblo a importantes solistas españoles en fiestas, como Lola Flores (en 1989), Manolo Escobar o el valenciano Francisco. Este año, la cosa va de rock con los turolenses Effe y el grupo Benito. "Yo era adolescente cuando vino Lola: no me interesaba mucho, pero sí despertó expectación en la zona, claro. La gente recuerda lo simpática que fue: de hecho, se hizo carne a la brasa y ella la comió a mano pelada. Entonces había dinero gracias a la madera de los pinos, cuando el negocio estaba en sus buenas, por eso vinieron también Manolo Escobar o Francisco. Éste último no me cayó muy bien: recuerdo que iba por la calle con una amiga y nos dijo que se iba a comprar una casa en el pueblo, haciéndose el qué se yo qué. Me pareció un poco tonto".

LOS IMPERDIBLES

La gran sima

De 80 metros de diámetro y casi 60 de profundidad, está entre el pueblo y el nacimiento del río Tajo. Es una excelente muestra de la estratificación de la zona, y brinda un paiasje espectacular.

La Fuente del Buey

Está a la salida del pueblo, en dirección El Vallecillo, y se accede por una pista de tierra. Es un manantial que brota de la roca; hay merendero y zona de barbacoas, muy popular en toda la zona.

La Virgen del Carmen

La ermita de la localidad data del siglo XIII, una de las más antiguas de la Sierra, aunque en la actualidad está reformada. El 16 de julio hay romería. La iglesia local está dedicada a la Asunción.

Ir al especial 'Aragón, pueblo a pueblo'