Imanol Sánchez regresa a Calatayud, el coso donde comenzó todo

Imanol Sánchez vuelve a enfundarse este domingo el traje de luces. El torero aragonés, natural de la localidad de Pedrola, regresa al albero en su tierra, exactamente 365 días después de su última faena en Huesca. Y lo hace, además, en un escenario singular: la plaza de toros de La Margarita de Calatayud. El coso donde hace cuatro años, el 9 de septiembre de 2013, recibió la alternativa de manos de Javier Castaño y ante toros de Acurrucen. Tras un año lejos de los ruedos, el diestro afronta la cita como "un reto", tanto a nivel personal como profesional.

"Siento que va a ser una tarde de apostar y por esa razón me encuentro con muchas ganas. Después de un año sin torear y con todo lo que he pasado, sé que es una oportunidad que no puedo dejar pasar para demostrar todo lo que llevo dentro", afirma Imanol, que durante los últimos meses no ha descuidado ni un solo día su preparación, trabajando junto a José Arriazu, Javier Joven, Josean Murillo o Hermanos Ozcoz. En su mente solo había un deseo: volver a sentirse torero. Una "profesión" que, a pesar de haberlo mantenido lejos de la arena durante un largo periodo de tiempo, hace ya muchos años cautivó a un joven que se desvive por y para el toreo, a pesar de no contar con antecedentes familiares taurinos.

"Las circunstancias te obligan a hacerte más fuerte. Estés o no en activo, tu obligación siempre es prepararte al 200%. Aunque no haya toreado en público, mantengo la misma ilusión de siempre", explica el torero, que este domingo volverá a reecontrarse con el coso en el que hace cuatro años se convirtió en matador de toros. "Aquel día fue muy bonito para mí, sentí que era una fecha de muchísima responsabilidad. Sabía que pasaba de torear de manera regular a asumir el parón que puede venir después de la alternativa. Ahora, volver a Calatayud es, por diferentes circunstancias, algo muy especial".