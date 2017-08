Aragón rechaza el 95 % de las reclamaciones extrajudiciales de las cláusula suelo

Los resultados proceden de una muestra de 1.549 afectados en todo el país que han presentado la reclamación extrajudicial de devolución del total de lo cobrado indebidamente por las entidades, según informa la asociación en una nota de prensa.

Adicae va a presentar este informe al Banco de España, que ocupa la presidencia de la Comisión de Seguimiento prevista en el RD 1/2017, al conjunto de grupos parlamentarios, a las instituciones de consumo, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia.

Según la citada nota, el resultado del análisis confirma el "boicot" de las entidades al mecanismo urgente de protección al consumidor en materia de cláusulas suelo y revela los abusos a los que siguen sometiendo a sus clientes.

El Observatorio de Seguimiento y Vigilancia de Adicae ha elaborado un completo informe con los resultados de la muestra que han sido gestionadas por la asociación y han sido dirigidas hasta a 40 entidades diferentes en el primer semestre.

Además del 95 % de rechazo a las solicitudes realizadas, el informe refleja que el porcentaje de acuerdo es prácticamente inexistente, ya que sólo el 1,2 % llega a recibir las cantidades cobradas indebidamente, mientras el porcentaje restante corresponde a "ofertas engañosas con praxis escandalosas que han debido ser rechazadas por los afectados y solicitudes ignoradas".

Además, el dossier pone de manifiesto el "absoluto boicot" de las entidades financieras al mecanismo extrajudicial, que lejos de servir como protección, supone una nueva exposición de abusos a sus clientes.

La asociación sostiene en la citada nota que "entre el cúmulo de flagrantes irregularidades que las entidades están cometiendo en la aplicación del RD 1/2017", han comprobado se sigue manteniendo la cláusula suelo, "aún a día de hoy y con la multitud de sentencias a las espaldas que las han declarado nulas y abusivas", en los préstamos de las hipotecas aludiendo transparencia; los ingresos parciales de las cantidades que el banco estima -siempre a favor de la entidad- sin realizar ninguna oferta previa, sin desglose de cantidades, intereses ni negociación con el afectado.

Asimismo apunta la denegación sistemática de las reclamaciones sin especificar motivo alguno; ofertas "off the record", sin ningún soporte físico ni documentación o la solicitud de documentación de su hipoteca como requisito a los afectados para realizar la reclamación, pese a no ser necesario y a sabiendas que a muchos no les fue entregada.

La asociación, como representante del Consejo de Consumidores en la Comisión de Seguimiento y Control del RD 1/2017 creado por el Gobierno, espera que las deficiencias se solventen y presionará para que se realicen las modificaciones necesarias con el fin de que el Sistema Extrajudicial sea reconducido con urgencia y cumpla el objetivo de su creación.

Del mismo modo, anuncia su intención de presentar el dossier a los grupos parlamentarios que dieron el visto bueno al sistema extrajudicial y que carecen hasta el momento de cualquier información al respecto después de 8 meses de su aprobación, así como al Ministerio de Justicia, Economía e instituciones de consumo que participan en el misma y que no han mostrado ningún interés en su funcionamiento eficaz y rápido, como exigía la gravedad del problema para los consumidores y para las propias instituciones judiciales.