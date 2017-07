Los profesores de la concertada amagan con no empezar el curso si antes no se resuelve el conflicto

Los profesores de la concertada podrían no empezar el curso si la DGA no cubre antes el agujero de 15,3 millones de euros que impide pagar las nóminas del último trimestre y deja en el aire el plan de recolocación . Así lo apunta FSIE, sindicato mayoritario de la concertada. Su secretario general en Aragón, Miguel Malla, no descarta manifestaciones "contra PP, PSOE y Podemos " si se llega a este extremo, aunque confía en que Educación resuelva el problema a tiempo.

En total, recordó, hay unos 4.000 docentes afectados. "Dudo de que los profesores estén dispuestos a empezar si ni siquiera tienen asegurado su puesto de trabajo", aseguró. Aunque Educación ha garantizado (de palabra) que se pagarán las nóminas y no habrá despidos, preocupan los plazos. "Únicamente se nos ha dicho que van a estar todo el verano trabajando", manifestó.

Para Malla, no encontrar una solución en plazo supondría "un ataque similar al del cierre de aulas". "No lo esperábamos para nada", reconoció en alusión al voto en contra de PP y Podemos a las modificaciones presupuestarias que llevó el Ejecutivo a la Comisión de Hacienda del lunes.

El sindicato, que ya se ha entrevistado con el PP, ha solicitado una reunión con el PSOE. "Lo del PP nos ha dejado a todos de piedra. Una vez que esto termine les pediremos explicaciones. Queremos saber qué han conseguido y si verdaderamente ha merecido la pena", afirmó.

Los sindicatos siguen intranquilos por la situación de los orientadores y los programas de atención temprana y bilingüismo, una preocupación que se extiende al profesorado. Víctor Bernardo, secretario de Comunicación de USO, considera que el problema viene de unos presupuestos que han demostrado "no ser suficientes". "El Gobierno lo sabía e hizo caso omiso. Ahora, está intentando poner una tirita", dijo.

Como Malla, espera que no haya que adoptar ninguna medida extraordinaria. "Se nos ha dicho que las nóminas están garantizadas y no tenemos por qué no creérnoslo", apuntó. Avisó, no obstante, de que estarán vigilantes para que se paguen en tiempo y forma. "Eso es lo que vamos a defender. Si el 1 de septiembre no está solucionado, hay retrasos o problemas con la recolocación, actuaremos", adelantó ayer.

Llegado el caso, el sindicato se pondrá en manos de sus servicios jurídicos para decidir qué hacer. "Todo dependerá del escenario que se abra. Lo importante es que los trabajadores de la concertada estén asistidos", señaló.

Para UGT sería "una irresponsabilidad política" empezar septiembre sin un acuerdo, de ahí, como USO y FSIE, que confíen en que no se llegue a este límite. "Si se llega, algo habrá que hacer. Los ciudadanos esperamos otro comportamiento de los políticos. Los profesores tienen hipotecas y cargas familiares. Tienen que cobrar su salario, no estar pendientes de un juego político", opinó María Martínez, secretaria del sector Educación de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT en Aragón.

Unos y otros lamentan "que se esté jugando con el dinero de la concertada" y que no haya visos de estabilidad a largo plazo. Temen, además, que la polémica se alargue más allá de agosto y "que haya que correr en septiembre".

Como ya hicieran a la salida de la mesa de la concertada, piden "responsabilidad" a los políticos aragoneses. Dicen estar "hartos" de ser "moneda de cambio" y exigen que las garantías que se les han dado se plasmen "en hechos" a la mayor brevedad.

Sigue la confrontación

Fuentes de Educación insistieron ayer en que el Gobierno de Aragón está trabajando "lo más rápido posible" para encontrar una solución y que ningún docente se vea afectado y en que, como trasladó el secretario general a los sindicatos, el compromiso es garantizar todas las nóminas, incluidas las correspondientes a los programas de bilingüismo o de atención temprana. El PP, por su parte, recalcó que el lunes "no se votó en contra de la concertada", sino de dos modificaciones presupuestarias. También que la única responsabilidad es "de quien aprobó un presupuesto infradotado".