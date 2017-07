Joaquim Paladella: "Si no eres de su cuerda, te castigan y pagan los vecinos"

Joaquim Paladella, alcalde de Batea por una formación municipal independiente (UPTA-PM, Unión por la Tierra Alta) y ex diputado autonómico socialista por el PSC, aseguró este miércoles que se mantiene firme en su propósito de estudiar jurídica y legalmente la segregación del municipio tarraconense de Cataluña e intentar la adhesión a Aragón. Lo hará si el actual gobierno de la Generalitat sigue "castigando y discriminando a sus vecinos" por el mero de hecho de pertenecer a una localidad que no está gobernada por las mismas formaciones políticas.

Aseguró que el enfrentamiento precisamente no es puntual, sino que "viene de lejos". Comenzó en 1991, cuando su partido ganó las elecciones municipales y desplazó de la alcaldía al anterior gobierno de Convergencia (hoy PDECat). Pero reconoció que la situación "se ha agudizado" en la actualidad, al hilo del proceso secesionista impulsado por el Govern de Puigdemont, "en el que parece que todo vale y nada se respeta". "No se respetan ni las leyes ni los acuerdos ni las resoluciones del propio Parlament", dijo antes de poner de ejemplo lo que ha sucedido en el caso de la residencia de la tercera edad proyectada en el municipio con 60 plazas concertadas. En estos momentos, solo tiene 30 y está bloqueada, con incumplimiento de los convenios firmados previamente con la Generalitat.

"Está claro –relató Paladella– que si no eres de su cuerda te castigan, pero nadie repara en que quienes pagan injustamente son los vecinos". Sin llegar a establecer una relación causal directa, el alcalde insistió en que la sombra del referéndum independentista se proyecta sobre este litigio. "No se puede obviar que en Cataluña hay una sensibilidad compartida por muchas personas, pero eso no significa que todo valga, incluida la imposición, y que todas las salidas sean por la tangente. Al contrario, lo que hay que hacer es buscar políticamente una solución y llegar a acuerdos que sirvan para todos", aseveró.