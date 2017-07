Luisa Fernanda Rudi, candidata para sustituir a Becerril al frente del Defensor del Pueblo

Luisa Fernanda Rudi por el PP y el socialista Francisco Fernández Marugán se barajan como sucesores de Soledad Becerril al frente de la Oficina del Defensor del Pueblo, según han informado fuentes parlamentarias.

Becerril, que se había convertido en la primera mujer en ostentar el cargo, cesará el próximo 21 de julio y ya anunció su intención de no continuar en el cargo. Las mismas fuentes han señalado que ahora PP y PSOE negociarán el nombre de la persona que le sustituirá con un mandato de cinco años y que tiene que ser elegida por una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado.

En todo caso, el día de su cese, será precisamente Fernández Marugán el que permanezca de forma interina al frente de la institución, ya que es el adjunto primero de la Oficina. Nacido en Cáceres el 6 de octubre de 1946, ha sido diputado en ocho legislaturas. Es economista por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y de Inspectores de Hacienda. Además, es especialista en Economía Pública.