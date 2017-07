Un proyecto aragonés prueba la "rentabilidad" de las energías renovables en el medio rural

Según ha asegurado este martes a los medios de comunicación el investigador de la Universidad de Zaragoza y coordinador del programa, Javier Carroquino, los 37 meses de su ejecución han servido para confirmar a las energías alternativas "como una opción adicional, en ocasiones más económica" que las convencionales.

Carroquino ha realizado estas declaraciones antes de presentar los resultados del proyecto, liderado por la Universidad zaragozana en colaboración, entre otros entes, con el Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión, dependiente del CSIC, y la bodega Viñas del Vero, con un presupuesto de 1.563.000 euros que cofinanció la Comisión Europea.

Según ha detallado el investigador, la generación de hidrógeno a través de electrólisis -la separación de las moléculas de oxígeno e hidrógeno que contiene el agua- permite obtener un combustible distinto del gasóleo con el que poner en funcionamiento la maquinaria agrícola, como se ha visto, en su opinión, en los prototipos de vehículos todoterreno de Viñas del Vero.

Carroquino estima que la rentabilidad no es inmediata, pero defiende que "al cabo de unos pocos años, la energía producida es gratuita" para el agricultor con este modelo, un pronóstico que refrenda la rebaja en un 50% del coste energético por kilovatio/hora de los mecanismos de riego (de 30 céntimos a 15 gracias al hidrógeno, ha precisado).

"Con respecto a la red eléctrica, estamos en costes ligeramente superiores, pero que se compensan cuando esa red eléctrica hay que llevarla hasta la explotación, porque esa inversión nos la ahorramos", ha agregado.

Sobre la potencial adopción y expansión de este sistema energético, Carroquino ha apuntado que es necesario "que los propietarios de las instalaciones se planteen" dicha posibilidad, así como que los instaladores de maquinaria agraria "vayan comprendiendo" la tecnología con la que Life+Rewind ha trabajado desde 2014, cuando el programa se puso en marcha.

"Igualmente, podremos evitar las extensiones de la red eléctrica en medio del campo, con el impacto ambiental y paisajístico que esta tiene. Ya debería convertirse en una opción habitual en el medio rural", ha manifestado el investigador.

En este mismo sentido se ha expresado el vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Luis Miguel García, quien ha dejado claro que "el siguiente paso deberían ser las empresas del sector y animar a otras a que den ese salto" hacia un modelo agrícola sostenible.

Por su parte, el vicepresidente de Organización y Relaciones Internacionales del CSIC, José Ramón Urquijo, ha reivindicado la importancia de avanzar en la "acumulación de toda la energía que se va generando en sistemas seguros" como condición inexorable para materializar la autosuficiencia de las explotaciones.

En su opinión, resulta "fundamental" apostar por la producción de energía en la misma instalación agraria para que dichos sistemas "se generalicen y abaraten" con respecto a su elevado precio de salida.

"No solo hay que contar lo que cuesta, si no lo que nos cuesta el no hacerlo. Lo que estamos ahorrando es una cosa no tangible y difícil de cuantificar, pero que es muy importante, como es eliminar la contaminación atmosférica y otro tipo de contaminantes", ha concluido.