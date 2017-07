Un aragonés, referente mundial en el campo de la comunicación política

Nació muy cerca de la Puerta del Carmen hace 36 años. Por aquel entonces, Carlos Gutiérrez, fundador de la consultora ‘ Le Black Room’, t odavía no sabía que su futuro profesional se desarrollaría a miles de kilómetros de casa, concretamente en México, país que le ha permitido desarrollarse y consolidarse como uno de los máximos referentes en medios digitales de habla hispana en la actualidad.

Como ha explicado a HERALDO el ganador, este galardón reconoce la trayectoria profesional de menores de 36 años de todo el mundo. “Es un referente mundial en los premios de comunicación política que, además, entraña una gran dificultad a la hora de presentarse ya que hay que acreditar las campañas en las que has participado y presentar cartas y documentación que lo demuestre”, explica Gutiérrez.

“Básicamente, mi trabajo consiste en acercar a los políticos y los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales”, añade el premiado. “Es un honor y una enorme satisfacción recibir este reconocimiento tan prestigioso que me da fuerzas para seguir trabajando en esta línea y avanzar”, asegura.

En su opinión, las claves son “seguir innovando, tener en cuenta las tendencias y, sobre todo, no olvidar a quien se encuentra al otro lado de la pantalla”. “Hay que ser capaz de conectar con el ciudadano, y para eso hay que conocerlo bien, tener en cuenta estudios, datos, comportamientos digitales…”, afirma el experto.

Para eso, el aragonés, que actualmente desarrolla su actividad con su propia consultora tecnológica, ‘Le Black Room’, cuenta con un completo equipo formado por profesionales de diferentes disciplinas que incluye a psicólogos y sociólogos. ¿El objetivo?: “ser capaces de dotar a la Red contenido de interés de forma sostenida”.

El consultor cuenta con una larga lista de reconocimientos por su labor profesional entre los que se encuentran el Premio Victory Award a Mejor Blog Político en Washington (2012), el Premio FARO a Mejor Especialista en Social Media en Venezuela, o el galardón al Mejor manejo de redes sociales en campaña de gobierno de la revista 'Campaigns & Elections' en el año 2014.

El Papa, Obama o Rajoy

Durante los últimos años, el aragonés ha colaborado en España y Latinoamérica diseñando e implementando estrategias de comunicación on line en campañas políticas e institucionales del más alto nivel como la de Ivonne Álvarez en Nuevo León o Chon Orihuela en Michoacán. También trabajó como Social Media Manager de la campaña ‘Americans Abroad for Obama’, en la Jornada Mundial de la Juventud en 2011 con el Papa Benedicto XVI y en la de 2013 con el Papa Francisco.

En España colaboró con campañas de diferente índole como la de Mariano Rajoy. También ha impartido conferencias y formación sobre Social Media por toda España, Alemania, Colombia, Venezuela, México, Argentina, Perú, Santo Domingo, Brasil y USA.

A pesar de que asegura sentirse muy agradecido al país de México y a quienes residen en él, el zaragozano afirma que no se cierra puertas a nada. “En un futuro yo me veo donde me lleven mis proyectos”, concluye.