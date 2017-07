"Mi hija no podía ir a clase tras un trasplante, y la DGA no le ofreció la atención suficiente"

Si un escolar está convaleciente por una enfermedad de larga duración y no puede acudir a clase tiene derecho a recibir atención educativa en casa. Pero esta atención depende de dónde viva, según denuncia el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente. El Justicia ha pedido al Departamento de Educación que "regule la organización y funcionamiento del servicio de atención educativa domiciliaria", tras la queja de una familia de Mallén.

Ana, vecina de Mallén de 14 años, fue sometida a un trasplante de médula ósea en el hospital de La Paz de Madrid en septiembre de 2016. El trasplante -de su propio hermano- era necesario para curar una enfermedad rara que padecía: falta de proteína GATA2 en la sangre. La operación se realizó el 5 de septiembre sin complicaciones y Ana permaneció en el hospital hasta mediados de octubre. Mientras estuvo ingresada, recibía clase en las aulas hospitalarias de La Paz para ponerse al día con su curso, 2º de la ESO.

"Cuando llegó el momento de darle el alta hospitalaria, los médicos nos dijeron que no podría acudir a su instituto hasta el tercer trimestre, después de las vacaciones de Semana Santa. Nos informaron de que no sería ningún problema para ella porque en todas las comunidades autónomas existen equipos de atención domiciliaria. Pero al volver a casa vimos que no era exactamente así", cuenta Ángel Sánchez, el padre de Ana.