El galacho, sin nada de agua antes de tiempo

Que el galacho de Juslibol no tenga agua en julio o agosto es normal, pero que no quede ni una gota en pleno junio es "excepcional". Fuentes del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza confirmaron ayer que el nivel empezó a caer "entre finales de mayo y principios de este mes". Ahora está totalmente seco y no hay previsión de que alcance un caudal significativo hasta, aproximadamente, el mes de octubre, ya que su nivel está ligado al del Ebro, que registra valores mínimos.

Lo habitual sería que por estas fechas tuviese "entre dos y tres palmos de agua", pero ayer solo quedaban unos charcos que desaparecerán este fin de semana casi con total seguridad. De hecho, como puede verse en la imagen, hubo personas que decidieron darse un paseo por su interior, algo que "no puede hacerse" en condiciones normales.

Las citadas fuentes aseguraron que la flora "no se está viendo muy afectada". Los árboles no están sufriendo, síntoma de que el agua no está lejos (de haber un déficit hídrico, sus hojas se habrían vuelto amarillas), pero los peces, un festín para aves y zorros, son otro cantar. Al haber sido un proceso lento, hubo semanas en que se podía observar a los pájaros comiéndose a la fauna acuática. Ahora, no obstante, "ya no tienen nada que llevarse a la boca".