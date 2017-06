El caudal del Ebro no supera los 30 m3/s y suma ocho días en niveles mínimos

El caudal del Ebro lleva ya ocho días en niveles mínimos a su paso por Zaragoza. No alcanza los 30 metros cúbicos por segundo, cantidad que marca el llamado nivel preventivo (el que se intenta mantener para favorecer la dilución de vertidos), desde el día 14 a las 22.00, según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Ayer no pasó de los 29,2. A las 19.00, por ejemplo, marcaba 27,7. Esto hace que en muchos tramos del río el agua no llegue ni a la altura de las rodillas, factor que complica (y mucho) la práctica de deportes acuáticos.