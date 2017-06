Lambán asegura que no le produce “desazón” que Susana Sumelzo opte a la secretaría del PSOE en Aragón

El líder del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha manifestado este martes que ve “bien” la posible candidatura de Susana Sumelzo a optar a la secretaría general en el congreso de septiembre. “Es una mujer que ha trabajado conmigo la práctica totalidad de su vida política, lo que hace que yo tenga mucho respeto y mucho afecto por ella”, aseguró. Además, apuntó que “a lo largo de los últimos 17 años, salvo en los último meses, hemos coincidido en la manera de ver la política y el modelo de partido” por lo cual “no me produce ninguna desazón que ella se plantee su futuro en los términos que considere oportuno”.

En relación a su futuro en el PSOE aragonés tras el congreso federal, Lambán aseguró no entiende su cargo como “algo susceptible de ser amenazado” ni como un premio o un derecho que se deba conservar de por vida. “Yo he servido siempre con lealtad al partido socialista. He desarrollado mi trabajo con honestidad”, aseguró. Según dijo, en este momento representa lo que entiende es el principal bien político con el que el PSOE puede concurrir a las elecciones de 2019, que es la presidencia del Gobierno de Aragón y “he dicho hasta la saciedad que cualquier decisión mía respecto a mi postulación para seguir siendo secretario general estará muy en función de lo que signifique asegurar la estabilidad del Gobierno de Aragón”, apostilló. Un partido que no dé estabilidad a sus instituciones, deja a sus gobiernos a los pies de los caballos”, afirmó.

Lambán insistió en que el nuevo secretario general del PSOE debe ser alguien que garantice la unidad en unos momentos en los que esta se halla “en periodo de convalecencia después de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses”. El líder de los socialistas aragoneses y presidente del Gobierno de Aragón señaló que “hay muchas heridas abiertas, pendientes de cauterizar” y “cualquiera que se proponga liderar en PSOE no en Aragón sino en toda España en los próximos meses debe marcarse como propósito primero el del cerrar esas heridas, integrar, eliminar el conflicto como pauta de relación interna y recupera la camaradería y el respeto mutuo”.