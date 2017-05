Los castillos hinchables, un sector en el que reina cierta confusión

Fuentes de la Policía Local de Zaragoza explicaron a HERALDO que varios agentes de la Unidad de Protección Ambiental y Consumo se personaron este domingo en el barrio rural zaragozano y comprobaron que los hinchables instalados ese día en la plaza de Dorotea Arnal no se ajustaban a lo estipulado en el decreto de autorización emitido por el Ayuntamiento de Zaragoza. Según expusieron, la atracción se había anclado a varios árboles de la plaza en lugar de a puntos sólidos, por lo que levantaron un acta impidiendo su montaje y uso.

Según consta en el programa de fiestas, los hinchables de este lunes iban a instalarse en otra ubicación, concretamente en el parque de La Alameda, pero finalmente la Comisión de Fiestas decidió suspender también esta actividad "por miedo", según reconoció este lunes su presidente, Manuel Escuer.

Accidentes

Este domingo, una niña de seis años perdió la vida en Caldes de Malavella (Gerona) al salir volando el castillo hinchable en el que jugaba. La estructura solo estaba amarrada al suelo por dos de los seis anclajes de los que disponía y salió disparada a unos 40 metros de distancia. Otros seis menores resultaron heridos. El incidente se registró, además, justo cuando está a punto de cumplirse un año de un accidente similar ocurrido en Zaragoza. El 29 de mayo de 2016 se voló un castillo hinchable instalado en el club deportivo Stadium Venecia y tres niños tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario. Otros 12 resultaron heridos. Aunque este tipo de accidentes no se registran con frecuencia, en los últimos quince años tres niños han muerto en España y medio centenar han resultado heridos en sucesos similares.

Regulación

La instalación de castillos hinchables se rige en Aragón por la misma normativa que regula las atracciones de feria. Son los ayuntamientos quienes deben autorizar su instalación. Tanto si van a ocupar la vía pública como si un establecimiento (un restaurante, una finca...) quiere colocar uno en sus instalaciones sin estar contemplado en su licencia de actividad.

El organismo interesado solicita el permiso a su ayuntamiento. El consistorio emite un decreto en el que se especifican sus características y, una vez instalada, un ingeniero particular debe revisarla y cerciorarse de que cumple todos los requisitos técnicos legales. Después, la Policía Local puede personarse para asegurarse de que se ajusta a lo autorizado por el ayuntamiento.

Distintos criterios

Es en lo relativo a los requisitos técnicos donde reina cierta confusión. Cada fabricante especifica cómo debe ser montada y utilizada su atracción y todos los hinchables deben pasar una revisión anual a modo de ITV. Además, las empresas instaladoras tienen que contratar un seguro y la compañía les impone sus propias exigencias (condiciones meteorológicas, por ejemplo).

Existe una norma europea (UNE-EN 14960:2014) que define los "requisitos de seguridad y métodos de ensayo" de los equipos de juego hinchables, pero no es de obligado cumplimiento. Tal y como explican desde la Asociación Española de Normalización, se trata únicamente de una norma técnica de referencia que indica cómo debería usarse el producto para que resulte seguro.

La citada norma fija cuestiones como que los castillos hinchables no deben estar abiertos si el viento supera los 38 kilómetros por hora, los anclajes deben ser planos y no sobresalir o que debe haber al menos dos monitores supervisando. A la hora de la verdad, sin embargo, los monitores no son obligatorios y las atracciones se anclan en muchas ocasiones al mobiliario urbano e incluso a vehículos, según reconocen los principales empresarios del sector en Aragón. Algunos de ellos aseguran además que llevan años pidiendo una regulación más específica y controles municipales más frecuentes y exhaustivos para luchar contra el 'pirateo' y las empresas que no cumplen ninguna de la recomendaciones.