Un albergue con espíritu motero, en Jatiel

Francisco Javier Arcos, un cordobés apasionado de las motos, gestiona el albergue rural con capacidad para 26 personas. “Está casi todo nuevo, tiene servicio de terraza,comedor, hacemos bocadillos, tapas y además está la tienda multiservicio -cuenta-. Además de comida típicamente aragonesa también preparamos platos típicos cordobeses como los flamenquines o los callos”.

La vida da muchas vueltas y en una de sus curvas este motero cordobés conoció Jatiel: “Almorzaba aquí cuando iba a Motorland a ver el Gran Premio. Me parecía un sitio muy bonito, se estaba bien y me ofrecieron la posibilidad de llevarlo. La gente me ha acogido bien y desde entonces aquí estamos”.

El albergue ya se ha llenado un par de veces desde que reabrió sus puertas. La proximidad del circuito de Motorland, a tan solo 30 kilómetros, contribuye a que el establecimiento sea una de las opciones elegidas por quienes acuden allí a presenciar las distintas pruebas que se disputan a lo largo del año en el trazado alcañizano.

“De cara al Gran Premio, ya la mitad del albergue ya está reservado”, -avisa-. El establecimiento colgará el cartel de ‘completo’ en Semana Santa y también el próximo 3 de junio, con motivo de la celebración del Campeonato de Aragón de Karting y la Copa Mojo en Motorland.

Pese a que Jatiel es un pueblo pequeño, de apenas 40 habitantes, cuenta entre sus atractivos con la iglesia de la Inmaculada Concepción y la cripta subterránea (s. XIV-XV) de planta en forma de cruz latina que pudo ser almacén de la orden de San Juan de Jerusalén durante la Edad Media. Una estancia gótico-mudéjar cuyos posibles constructores y usos siguen siendo una incógnita.O

Otra de las ventajas que ofrece hospedarse en el albergue de Jatiel es su proximidad a lugares de interés como la Ruta del Tambor y del Bombo, Motorland o el Monasterio de Rueda.