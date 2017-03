“Engañaron a mi padre de 91 años para que cambiara el contrato de la luz”

José es un señor de 91 años y sordo que vive solo en un piso en Zaragoza . El 17 de enero atendió a una comercial que no se identificó de manera clara y le convenció para que cambiara sus contratos de la luz y gas. José cambió de Endesa a Fenosa y contrató también un servicio de mantenimiento, sin saber que lo estaba haciendo. La comercial no le dejó ningún documento. Sus hijos se enteraron de casualidad y han tenido que realizar decenas de llamadas y gestiones hasta que esta semana han podido desvincularse de la compañía y volver a la anterior. Y han devuelto una factura de 97,72 euros por un contrato de mantenimiento. Esta situación es habitual, según denuncia la UCA.

"Hemos vivido una situación de desamparo e indefensión total. Engañaron a mi padre y después nos ha costado casi dos meses solucionar la situación. Es una vergüenza que se aprovechen así de las personas más vulnerables", afirma Sara Bolea.

"Una comercial fue a mediodía a casa de mi padre y le gestionó el cambio de compañía. Mi padre no fue consciente de ese cambio. Él creía que era una comercial de Endesa que iba a estudiar su factura para aplicarle mejoras que le rebajaran el gasto de luz y gas. Mi padre le proporcionó la última factura para que la revisara. La comercial no dejó en casa de mi padre ningún documento en el que constara el cambio ni los servicios que contrataba", cuenta Sara.

Esa tarde José recibió una llamada de teléfono en casa en la que le solicitaban la confirmación de su número de cuenta, y le contó la visita a su hija. "Llamamos a Endesa a preguntar y nos confirmaron que había habido un cambio de compañía pero no sabían a cuál. Diez días después conseguimos saber que era Fenosa. Tras muchas llamadas, conseguí que anularan el cambio y puse una reclamación por práctica fraudulenta", relata.

La empresa reconoció por escrito la "mala práctica", pero aun así emitió una factura de gas de 21,34 euros por el periodo entre el 21 de enero y el 10 de febrero. Y el 6 de marzo, José recibió otra factura de 97,72 euros por el servicio anual de mantenimiento. En este caso, su hija no pudo anular el servicio por teléfono y se vio obligada a acudir en persona a una oficina de Fenosa el 8 de marzo. "Esperamos que el asunto ya quede zanjado y no vuelven a emitirnos ninguna factura más", comenta indignada.

La UCA advierte de fraudes

El caso de José no es el único. En la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) atienden cada semana varias denuncias por este motivo. "Es una práctica habitual. Los comerciales se aprovechan sobre todo de gente mayor. Les cambian de compañía sin que ellos se enteren y en muchos casos les contratan también un servicio de mantenimiento. Muchas veces no se dan cuenta hasta que no han pasado unos días y luego vienen los hijos a denunciar", comenta Pilar Fernández, portavoz de la UCA.

En la UCA atendieron el año pasado 2.449 quejas por por temas relacionados con la luz (1.539) o el gas (906): errores en las facturas y contadores, cambios de contrato, cortes en el suministro, etc.

La UCA y el Ayuntamiento de Zaragoza han editado un vídeo para informar a los mayores sobre sus derechos y advertirles de prácticas fraudulentas en la contratación de suministros de luz y gas. "Desde la liberalización del mercado eléctrico y del gas, son muchos los casos de fraude y engaño que se han producido, especialmente entre la gente mayor. La principal práctica de estos fraudes consiste en la visita a domicilio o llamada telefónica de comerciales que venden supuestas mejoras en el contrato actual de estos suministros o nuevos contratos ventajosos en otra compañía. El comercial se aprovecha de la falta de información de las personas mayores y los bombardean con supuestas ofertas y bonificaciones en su tarifa hasta que aceptan y firman un nuevo contrato, que muchas veces lleva aparejado otro de mantenimiento y permanencia", informa el vídeo.

La UCA recomienda pedir la identificación al comercial; no facilitar la factura anterior o el contrato en vigor; pedir las propuestas por escrito; no firmar nada si se tiene alguna duda, y comprobar si el contrato incluye otros servicios. Recuerda que hay un plazo de 14 días para rescindir el contrato. Y en caso de fraude, aconseja reclamar ante la empresa y la Administración.