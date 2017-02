Empezar la Universidad a los 60 años

Este curso 2016-17, hay 24 alumnos de grados de entre 60 y 64 años, y 22 tienen más de 65. Además, siete sexagenarios están matriculados en másteres de la UZ, según las estadísticas por franjas de edad de la Universidad.

Los mayores de 60 son una pequeña minoría (0,2%), en un campus muy joven. En total este curso hay 27.282 alumnos matriculados de grados y 1.954 de másteres. El 84% de ellos son menores de 25 años.

El porcentaje de alumnos veteranos ha descendido en la Universidad de Zaragoza. Hace cinco años había 1.348 alumnos de grados y másteres mayores de 40 años (4% del total). Y este curso los mayores de esta edad son 717 (un 2,5%).

En este lustro también ha descendido significativamente el número total de alumnos. La Universidad de Zaragoza ha perdido más de 4.000 alumnos desde el curso 2011-12, coincidiendo con el cambio de modelo universitario y el paso de licenciaturas (muchas, de cinco cursos) a grados (de cuatro).

Jesús Escartín, el mayor de su clase de Periodismo

"Estudiar una carrera era mi asignatura pendiente", asegura Jesús Escartín, que empezó Periodismo en la Universidad de Zaragoza en 2011, con 59 años, y terminó el grado en 2015. "Era el mayor de clase pero me sentía uno más. La relación con mis compañeros era muy buena. Lo pasamos muy bien e hicimos muchas cosas juntos. Estudiar no me daba pereza, solo lo pasaba mal con los exámenes. Creo que están mal planteados y debería cambiar el modelo", afirma este graduado en Periodismo, prejubilado de la GM, padre de dos hijos.

"Siempre he tenido afán por aprender. Hice un curso de analista de laboratorio y me valió para entrar a trabajar en la GM. En mi vida he hecho muchos cursos y he estudiado cosas muy variadas, desde idiomas a fotografía, economía o fontanería. A los 58 me mandaron al paro, me tomé un año sabático y luego decidí matricularme en Periodismo. Siempre he sido un gran lector de periódicos y me parece fundamental estar informado", reflexiona este periodista, cantautor y militante.

Con varios compañeros de carrera grabó el documental "Fugitivos", en el que cuenta su historia y la de otros exiliados españoles de los últimos años del franquismo. Jesús se exilió en 1975, y vivió varios años en Francia y Holanda antes de volver a España. "La memoria histórica es uno de los temas que más me interesan. Creo que aún falta mucha información sobre este tema", subraya. Tras graduarse, también ha escrito artículos para periódicos digitales y colabora en distintos proyectos de investigación.