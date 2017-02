El aragonés José Manuel Dorado regresa a 'Saber y ganar'

Para celebrar las dos décadas de emisión, el programa ha reunido esta semana a 3 concursantes ‘centenarios’ (que lograron permanecer durante 100 programas o más en 'Saber y ganar'): José Manuel Dorado, Rafa Castaño y Victoria Folgueira.

El participante aragonés fue el primer concursante en alcanzar este título en 2001. Castro fue el siguiente, 10 años después. Dorado batió otro récord, el de permanencia en un concurso de televisión, al rebasar la cifra de 88 programas.

La 2 emite hasta este viernes una serie de programas especiales que cuentan con la participación de algunos de los mejores concursantes que han pasado por ‘Saber y ganar’. Por primera vez en su historia, parte del programa de este viernes se emitirá en directo.

Para José Manuel Dorado, volver al programa “supone un reencuentro con una parte muy importante de mi historia personal. No voy a negar que gané dinero pero el programa es mucho más que eso. Al participar durante tanto tiempo, se generó una complicidad tanto con el equipo como con la audiencia, algo que no es normal en televisión”, recuerda.

Dorado reconoce que “ha sido un placer ver de nuevo a compañeros con los que concursé durante mucho tiempo”. Han pasado más de tres lustros desde que concursó por primera vez pero todavía perdura su popularidad. “Me siguen reconociendo por la calle aunque pasan los años, tengo menos pelo y más dioptrías pero aún así me identifican. En 2001, la situación llegó a ser un poco abrumadora y asfixiante. No es algo fácil, porque tampoco te quieres erigir en modelo de conducta de nada ni dar lecciones a nadie. Soy una persona normal, como cualquier otra”, confiesa.

Para este José Manuel Dorado, licenciado en Ciencias Físicas, la peor prueba siempre fue el reto final. “Es a la que tengo más amor y odio, -señala-. Si no la sacas te vas a tu casa aunque es un desafío que me gusta. De las actuales, le tengo mucho miedo a la calculadora porque no soy muy bueno. Es una prueba que no existía en mi etapa y ahora cuando la veo pienso que soy muy lento haciendo cálculos. Le tengo aprensión”.

Respecto a la actual etapa del programa, Dorado percibe que en la actualidad los concursantes se preparan mucho más. En 2001 todo era más artesanal, lo de internet era todavía una novedad y no había redes sociales y ahora se preparan con programas de ordenador. Yo soy de la época en que había que buscar en enciclopedias de papel y eso ya ha pasado a la historia”, explica.

Tras la experiencia de ‘Saber y ganar’, Dorado ha vuelto en alguna que otra ocasión a los platós televisivos. La última vez fue en 2015, cuando participó en un espacio conducido por el popular presentador Carlos Sobera. Al margen de apariciones esporádicas en la pequeña pantalla, Dorado continúa con su vida en la capital aragonesa, donde trabaja en una empresa de mensajería.

En su opinión, “se ha producido un relevo generacional en la audiencia de ‘Saber y ganar’, y es algo positivo porque si no, no habría durado tanto tiempo”, afirma. Uno de los mejores recuerdos que conserva de su paso por el programa es el compañerismo que siempre ha existido entre los concursantes: “Por mucho que compitiéramos la convivencia era excelente”, subraya.