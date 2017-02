Unas 90.000 empresas aragonesas, en alerta por las variaciones del precio de la energía

Con la lluvia, llega la calma. Este podría ser un nuevo dicho español si tenemos en cuenta los precios entre los que ha estado oscilando la luz durante el último mes. En plena ola de frío y de sequía, el coste de la luz superó los 90 euros el megavatio hora. Ahora, tras las primeras jornadas de lluvia, el importe ha descendido hasta los más de 44 euros de este sábado. Una bajada importante, pero que no asegura que, en el momento que deje de llover, los costes no vuelvan al alza otra vez. De hecho, el precio medio de este sábado sigue siendo casi un 30% más elevado que el mismo día de 2016.

“La llegada de precipitaciones y, por lo tanto, de un mayor volumen de agua en los embalses, ha provocado que el precio se haya normalizado en las últimas jornadas. Sin embargo, la tendencia que se prevé para este 2017 es que los importes sean más elevados que los del mismo periodo de 2016”, explica José María Yusta, profesor del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza. La razón es clara: independientemente de lo que pase con las precipitaciones, el resto de las cuestiones que han incrementado el precio se mantienen.

“Hay muchos factores que afectan al precio de la luz: el coste del petróleo (se ha incrementado desde los últimos meses de 2016 debido al anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de recortar su producción), las reservas de agua (los embalses aragoneses se encuentran al 66% de su capacidad, mientras que un año atrás estaban al 73%) , la demanda de energía (incrementada por el parón de las centrales nucleares de Francia), las energías utilizadas... Por lo tanto, el precio fluctuará dependiendo de cómo evolucionen estas variables”, recuerda Yusta. De este modo, la previsión es que el precio medio ronde (de manera habitual) los 60 euros el megavatio hora.

Esta situación ha puesto en alerta a las más de 90.000 empresas que hay afincadas en Aragón, según los datos del Instituto Aragonés de Estadística (Iaest). “El aumento de la luz vivido en enero afecta a todos, pero hay algunas empresas que se pueden ver más perjudicadas”, recalca José María García, director general de CEOE Aragón. Según detalla, los cafés, bares o comercios están regulados de forma parecida a los hogares, por lo que el efecto sería similar al vivido en la economía doméstica; donde la factura ha aumentado un 29% en enero. Por el contrario, las empresas industriales (unas 6.000 en Aragón) serían las más afectadas: “En algunas de ellas los gastos de energía son mayores que la inversión en salarios, llegando a suponer más del 20% de la cuenta de resultados. Por este motivo, de mantenerse en niveles elevados, podrían verse muy perjudicadas”.

Una opinión que también comparte Yusta, que resalta que las empresas optan por dos tipos de contratos de energía: tarifas planas o por horas. "En todos los casos se van a ver perjudicadas, unas por el consumo diario y otras cuando las comercializadoras les regulen la tarifa anual", señala. Desde la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (Cepyme Aragón) puntualizan que la mayoría tienen contratada una tarifa plana, "lo que no cambia que finalmente se deba asumir un gasto superior al habitual y que esto afecte a la competitividad".

Por su parte, Yusta subraya que las compañías que suelen utilizar el consumo por horas son las industrias: "Al disponer de los medios técnicos y humanos necesarios, tienen un mayor control del coste de la energía y las horas en las que se va a utilizar”. Por ello, las cementeras o las siderúrgicas se encuentran entre las más afectadas en estos momentos.

De hecho, la Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen) emitió un comunicado en el que explicaron que la escalada del precio de la luz puede provocar el cierre de alguna de las 35 plantas que el sector tiene en el país, una de ellas en Aragón. Según explican, la energía supone el 30% del coste total de fabricar cemento. Si se llevara a cabo algún cierre, estos se sumarían a la quincena que se han registrado desde que comenzó la crisis.

“La subida de la luz no es una noticia buena. Las empresas están acostumbradas a gestionar riesgos, pero no tanta incertidumbre”, recuerda García. Por ello, reconoce que muchas compañías tienen planes de contingencia para estas subidas puntuales, pero no para aumentos continuados en el tiempo. “Si finalmente el precio de la energía se mantiene al alza, se pondrán en riesgo muchas inversiones, puesto que las empresas perderán competitividad tanto en el país como en el exterior. Esto puede provocar, por ejemplo, que se reduzca el número de contrataciones previstas”, reconoce. Del mismo modo, apunta que si se pone en riesgo la actividad de estas industrias, otros servicios se verán afectados, ya que dependen de empresas industriales.

Por ello, considera fundamental que el Gobierno se plantee si el sistema actual funciona correctamente. “Más de la mitad del gasto de la energía se destina al pago de impuestos. Así que será necesario plantearnos otras opciones para evitar que estas subidas (puntuales y continuadas) afecten de manera tan determinante a las personas”, sostiene. Desde Cepyme Aragón recuerdan que España es el sexto país europeo que más grava la luz.

Las cooperativas y las pymes tampoco aguantan

La Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (Unccue) también denuncia que este aumento de la factura de la luz hace insostenible la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes). “La energía representa uno de los principales costes de la cuenta de resultados de estas compañías, y su alto precio desequilibra el presupuesto”, lamentan. Asimismo, resaltan la necesidad de cambiar el marco regulatorio que no ha servido para corregir los verdaderos problemas: “Apoyamos las iniciativas que exigen una auditoría de costes del actual sistema así como las plataformas que promueven un nuevo modelo energético”.