Publicar artículos, una obligación en las nuevas tesis doctorales

El objetivo es que los doctorandos de los programas de Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas, Medicina, Medicina y Sanidad Animal y Ciencias de la Salud y del Deporte que se matriculen a partir del curso 2016-2017 presenten un artículo antes de defender su tesis. “El doctorando debe figurar como primer o segundo autor en un escrito publicado en una revista indexada en el Journal of Citation Reports (JCR) o en base de datos de calidad equiparable según otras clasificaciones”, puntualiza el documento publicado por el campus público. El JCR evalúa el impacto y las relevancia de las principales revistas, por ello, en Europa, Estados Unidos y México se utiliza para determinar la importancia de lo publicado por las universidades.

“De este modo, se pretende impulsar de manera completa la publicación de artículos en esta rama y mejorar la calidad de los mismos”, puntualiza Villacampa. Asimismo, detalla que esta práctica está bastante extendida en otros países. En el curso 2015-2016 había más de 300 estudiantes matriculados en uno de estos programadas de doctorados, una cifra que habrá crecido este año, puesto que estos programas se pusieron en marcha hace solo cuatro años y la elaboración de una tesis doctoral varía entre los 4 y los 5 años de media. Ejemplo de ello es que de las 777 tesis leídas en la Universidad de Zaragoza el curso pasado, 336 pertenecían a esta rama, más de un 43% del total.

“Hay en ramas en las que es raro encontrar a alguien que no tenga publicado ningún artículo, como ocurre en Ciencias o Ingeniería y Arquitectura”, recuerda Villacampa. No obstante, aunque cada día es más común que esta tónica se repita en todos los programas, no es una obligación. “La idea es que próximamente se pueda llegar a un acuerdo común, o al menos por ramas de conocimiento, que especifique las necesidades mínimas de publicación para los doctorandos. De este modo se mejoría la calidad de la investigación”, afirma.

En el caso del área de la salud también se han modificado los requisitos cuando la defensa es por compendio de publicaciones: tener publicados al menos cuatro artículos derivados de los datos de la tesis, solo uno de ellos puede ser revisión, al menos tres tienen que estar publicados en revistas científicas indexadas al JCR y el doctorando tiene que figurar como primer o segundo autor en al menos dos de estos últimos.

Mejorando día a día

A pesar de la crisis, la Universidad de Zaragoza se ha mantenido como una de las diez mejores en cuanto a la producción científica. Según el último informe elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), denominado 'La Universidad Española en cifras', la producción científica del campus aragonés se ha duplicado en la última década y además ha mejorado su calidad. De hecho, más del 50% de las publicaciones se han situado dentro del primer cuartil, es decir, entre las que mayor impacto tienen dentro de la sociedad científica.

Además, la UZ anunció hace unas semanas que, por fin, había registrado una tendencia al alza en la captación de fondos para la investigación. En las convocatorias nacionales, los investigadores de la Universidad de Zaragoza han logrado un incremento de fondos de hasta el 33% con respecto a años anteriores, convirtiéndose en la octava universidad española. También a nivel europeo se ha logrado captar en 2016 un 7,5% más de fondos.