"Muchas veces educar significa ir contracorriente"

Las relaciones sociales no se pueden centrar solo en las "amistades" que hacen o mantienen a través de las nuevas tecnologías. Tener móvil con 10 años es pronto y no es necesario. No necesitan conectarse a internet en el móvil con esta edad. Hay adolescentes que no saben comunicarse cara a cara, solo a través del móvil.

Al poner límites con las tecnologías lo más habitual es quitarlas. "O todo o nada". Cómo podemos llegar al punto medio? ¿Qué opinas sobre la incorporación de las tablets a las aulas sustituyendo a los libros de texto? ¿Cómo se ponen ahí los límites? Cristina

Poner un tiempo determinado puede funcionar con algunos niños, pero en general suele ser un fracaso porque los padres muchas veces mostramos mucha flexibilidad con estos tiempos en función del poder de negociación de los hijos y nuestro grado de cansancio físico y emocional. Las nuevas tecnologías deberíamos incorporarlas a nuestros hogares como una herramienta práctica. Nunca deberíamos premiar ni castigar con ellas. No deberíamos dejar que fuera la única alternativa al ocio de nuestros hijos ni nuestra. Debemos plantearnos como padres qué uso hacemos de ellas, qué modelos estamos transmitiendo a nuestros hijos. Ellos aprenden por lo que hacemos y no solo por lo que decimos.

Respecto al uso de tablets en las aulas, el colegio que aplique este tipo de metodología debe explicar claro el uso responsable por parte de los alumnos y de las familias para sus deberes.

Buenos días, quería a escribir una consulta para Olga Lázaro sobre cómo poner límites. Tengo una niña de 15 meses. Desde el principio hemos tenido problemas para que comiese tanto pecho como alimentación complementaria. Cualquier cosa que la distrae es más interesante que comer y estamos con diagnóstico de bajo peso desde siempre. En estos momentos intentamos sentarla en la trona para comer y le gusta más tirar la comida o tirar el plato.

¿Cómo gestionamos el límite para que coma y no juegue con la comida? ¿Cómo gestionar que lo único que conseguimos que coma es pan, galletas u otro tipo de farináceos? Muchas gracias por su atención. María.

Tal y como me comentas, es muy importante el seguimiento que le está haciendo el pediatra, que es el que mejor te indicará el tipo de alimentación que tu hijo puede tomar. Sí te diría que es muy importante en esta etapa incorporar las rutinas y hábitos de sueño y alimentación de forma saludable. La labor de los padres es muy importante en esta tarea. Vívelo con alegría, no te angusties. Ayuda a tu hija poco a poco a disfrutar de nuevos sabores y texturas.

Los padres debemos implicarnos más en la realización de actividades conjuntas con nuestros hijos (motivarles para acudir juntos al cine, a visitar un museo, dar un paseo por el parque, naturaleza, ir al teatro), actividades juntos en familia que seguro que disfrutarán más que conectados al ordenador o leyendo la pantalla del móvil.

El problema desde mi punto de vista es que vivimos en una sociedad en la que estamos en un círculo cerrado en el que los padres nos argumentamos que no tenemos tiempo para eso porque tenemos obligaciones dado el menor tiempo que tenemos para nosotros debido al trabajo fuera y dentro de casa. Realizar actividades (que les motiven) con ellos los fines de semana, sería una forma de poner límites realizando un esfuerzo positivo de estar con ellos en lugar de tenerlos en casa y que se enfaden porque les quitamos el móvil y les reñimos porque están sentados en el ordenador. ¡Felicidades, Olga! Sigue enseñándonos.

Fomentar desde pequeños aficiones distintas a las nuevas tecnologías es la alternativa por la cual nuestros hijos querrán y podrán desconectar. Leer, practicar algún deporte, tener hobbies le ayudarán a conseguirlo. La comunicación en la familia aprovechando las comidas y cenas sin terminales nos ayudará a conocer mejor a nuestros hijos. Pasamos demasiado tiempo conectados con los demás y desconectados de la familia.

Cómo poner límites a nuestros hijos, en especial en lo relativo a las nuevas tecnologías. Tal vez la pregunta nos la tendríamos que hacer nosotros mismos como padres y madres, es decir, somos capaces de determinar los límites entre uso intensivo, abusivo y adictivo. Mi pregunta es: Si desconocemos nuestros propios límites en el uso de las nuevas tecnologías, ¿cómo podremos establecer los de nuestros hijos e hijas? ¿Qué opinas de la labor de las escuelas de padres en este caso?

Por ultimo destacar la importancia de las habilidades para la vida, desarrollando destrezas para tener la capacidad de establecer una amistad inteligente no sólo con las nuevas tecnológicas sino con todo lo que les represente disfrute y diversión. Un saludo. Domicio De La Aldea.

Nosotros debemos regular muy bien el uso y abuso que hacemos de las nuevas tecnologías. No podemos pedir ni exigir lo que no damos. Ser padres significa ser coherentes. Es imprescindible las tareas de las escuelas de padres (me gusta llamarlas "escuelas de familia"), que junto con los colegios deberíamos educar a nuestros hijos en una ética digital, en la cual aprendan lo que se puede hacer y los riesgos que corren. Muchas veces los padres no somos conscientes. Nuestros hijos han nacido conectados. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a desconectar y disfrutar de ello.

Conozco a muchos padres que están aborrecidos del enganche de sus hijos con el móvil, la tablet o la videoconsola pero incapaces de decir que no porque se produce una pataleta o porque si no se van a casa de un amigo que tiene todo eso para jugar. ¿Cómo te enfrentas a todo ello sin que tu hijo se sienta un perro verde? Lucía

Utilizar las normas y límites que ponemos a nuestros hijos puede ayudarles a manejar mejor la frustración. Aprovechemos para decir ¡No!, pocas veces lo oyen alto y claro. Cuidado con el efecto que produce el abuso de las nuevas tecnologías. Se ponen irritables, enfadados. Cuidado también con los contenidos que ven y con los juegos. Muchas veces son violentos y los trasladan a su mundo real.

Como padres debemos tener claro qué y cómo queremos educar a nuestros hijos. Muchas veces eso significa ir contracorriente. A veces no nos entenderán, pero nuestra labor debe ser servir de guía. No debemos dejarnos llevar por la presión social.

Mi hijo a veces me contesta mal, lo hace así en casa y en público. Tiene 12 años. Me saca de mis casillas y le he pegado alguna que otra torta, pero no ha servido de nada. A mí jamás se me ocurrió contestar mal o desafiar a mis padres. ¿Cómo puedo poner límites a esa actitud? Y, por otro lado, veo que hay padres que toleran esas actitudes y está claro que los chicos de ahora tienen más margen en todo. ¿Dónde está el límite entre la falta de respeto y la libertad? ¿O es el que yo ponga? Eduardo G.

Los límites y normas en casa los ponemos los adultos. Su hijo debe aprender desde pequeño a mostrar respeto por todas las personas con las que convive. Actualmente hay una falsa creencia de que todos los niños son así. Los niños son así si los dejamos ser así. Ponga normas y límites a su hijo. Él se sentirá seguro. Manténgalas en el tiempo, él se sentirá seguro.

Mi problema es la tele y Youtube. Mi hija tiene 11 años. Vive en ese universo como si fuera un mundo paralelo. Sus conversaciones giran en torno a vídeos y youtubers, algunos auténticos majaderos a los que ella idolatra. Y da igual lo que yo haga porque si no lo ve por un lado lo ve por otro. ¿Se puede hacer algo? Silvia.

Es necesario enseñarle a tu hija nuevos contextos con los cuales pueda identificarse. Es importante que limites el tiempo se conecta. Aficiones nuevas y deportes pueden ayudarle a desengancharse de ese mundo tan dañino para ella.

El otro día el juez Calatayud dijo que los móviles deberían estar prohibidos en los colegios. Y también dijo que los padres deben violar la intimidad de sus hijos en el móvil para ver qué hacen y con quién hablan. ¿Qué opina de estas afirmaciones? Es un buen ejemplo para mi hijo que yo no respete su intimidad y su espacio aunque sea para protegerle?

Curiosamente, ese mismo día otra experta señalaba que cuanto antes comenzasen con las nuevas tecnologías, mejor, porque así se les podía educar de forma más efectiva. A fin de cuentas, es el mundo en el que se van a mover. ¿Qué edad es la adecuada para que un niño use el ordenador, tenga tablet, juegue con videojuegos o tenga móvil? O cada chisme tiene su edad. A.B.

Estoy de acuerdo con el juez cuando afirma que a nuestros hijos hay que protegerlos del mal uso de las nuevas tecnologías. Hay niños de 9 y 10 con smartphone con 3G y 4G. Estos niños no están preparados para gestionar de forma adecuada todos los peligros que pueden encontrar, como el ciberacoso.

Lo que es bueno para nuestros hijos no es siempre lo que ellos quieren. Ellos dicen intimidad, yo digo convivencia. No hay una edad recomendable. La Policía no recomienda smartphone antes de los 14 años. Cuando su hijo comience a usar terminales, comparta tiempo con él. No lo use como su única alternativa de ocio.

A mí me ponían los límites con un bofetón cuando me pasaba, y aquí estoy, con las ideas claras y sin trauma alguno. Sé que no está bien vista esta fórmula pero conmigo fue efectiva. Y a mí, mis hijos, que no son muy mayores (8, 10 y 12), se me ríen en la cara más de una vez. Yo no les pego, pero a veces me pregunto si me estoy equivocando. Micaela.

La firmeza y el cariño deben ser nuestras habilidades parentales que mejor debemos aprender a manejar con nuestros hijos. Ser coherentes con lo que hacemos y decimos es la mejor forma de poner normas y límites en nuestros hogares.

¿Recomiendas limitar qué contenidos ven en la tele? Hay series y programas que se emiten en horario infantil que no veo adecuados para niños, como 'La que se avecina'. Los amigos del colegio los ven y los comentan. Ellos pueden verlos en Youtube o por otros medios. ¿Tiene sentido que se lo prohibamos en casa? Marco

Es necesario limitar los contenidos que ven nuestros hijos en la tele y en las redes sociales. Ellos hacen lo que ven. Hay series o vídeos transmiten unos contenidos que pueden ser ofensivos, sexistas, racistas, vulgares. En casa, las normas las ponemos los padres.

Mi hija de 7 años estaba enganchada a Master Chef Junior. Lo ponían muy tarde pero ella lo quería ver. Discutimos varios días por eso. ¿Qué opinas? ¿A qué hora deberían irse a dormir niños de esta edad? E.

El hábito del sueño es fundamental para el desarrollo óptimo de nuestros hijos. Influye directamente en el rendimiento escolar. Dormir de 10 a 12 horas es imprescindible a estas edades. Siempre cabe la posibilidad de grabar el programa y verlo en otro momento, o de verlo online.

Muchas gracias por su participación y un saludo.