El maltrato animal dejó 18 detenidos y casi 800 denuncias el pasado año en Aragón

Esta creciente sensibilización y el endurecimiento del código penal, que, ha propiciado un importante aumento en los casos que se denuncian en las comisarías y cuarteles y que acaban llegando a los juzgados. Así lo recogen las memorias de la Fiscalía General del Estado, que hace tres años vio cómo las diligencias de investigación incoadas por este tipo de hechos en sus diferentes sedes se duplicaban respecto al curso anterior.Aragón no es ajeno a esta tendencia. Según los datos facilitados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, a lo largo de 2016 se pusieron, que derivaron en 39 infracciones penales y que supusieronNo son guarismos menores y eso que, tal y como indica el abogado zaragozano Mario Capdevila, conocedor de la legislación en materia animal, “que la concienciación social vaya a más no es suficiente, porque hay muchos casos que no se conocen. Son pocas las veces que se acude al cuartelillo y se abren diligencias en proporción con las situaciones en las que hay testigos”.Los casos más frecuentes en torno al maltrato son protagonizados poro ende los animales.Las penas, apunta Capdevila, oscilan entre los tres y los 18 meses de privación de libertad, pero no quedan ahí. “Lo más importante es que contempla la inhabilitación profesional para la tenencia o el trabajo con animales, lo que implica que si se condena a un ganadero, tendrá que buscarse otra profesión mientras la cumple”.El jurista subraya que se conocen casos de maltrato en los que el condenado ha llegado a prisión: “Recuerdo un caso muy grave en el que”. En este caso, que tuvo lugar en Palma de Mallorca, el maltratador acabó con la vida del animal a palos después de “una mala carrera”. La propia titular del juzgado de lo penal número ocho de Palma aseguró que “la muerte atroz de este caballo de carreras en su propia cuadra del hipódromo es una aberración en el siglo XXI".

Animales en escombreras y contenedores

A lo largo y ancho del territorio aragonés se conocieron, el pasado año, varias situaciones graves. Los agentes hallaron dos cachorros de raza mastín en una escombrera en Monreal del Campo y cuatro cachorros en el interior de un paso de agua a cuatro metros de profundidad en la localidad turolense de Híjar.

También se encontraron en un contenedor de basura dos bolsas de plástico que contenían cinco cachorros de perro cada una e investigaron a una persona por el maltrato y muerte de un caballo en Alcañiz.

En la provincia de Zaragoza tuvo lugar la operación Chira por maltrato animal, falsedad documental y estafa, que se saldó con 182 perros intervenidos procedentes de Europa del este, 46 cadáveres de cachorros recuperados y cinco personas detenidas o investigadas.

Otros casos

A lo largo de 2016, el Seprona realizó en toda España más de 12.400 actuaciones contra el maltrato animal como consecuencia de 783 infracciones penales que supusieron la detención o investigación de 490 personas además de 11.729 infracciones administrativas.



Entre las operaciones más relevantes realizadas durante el pasado año por el Seprona la Guardia Civil destacan algunas, como la 'Pugnator', desarrollada en Asturias y Cantabria para acabar con las peleas de gallos y que finalizó con más de 200 animales intervenidos y 17 personas detenidas o investigadas.



La operación 'Ears', efectuada en la provincia de Huelva contra el maltrato animal por amputaciones de orejas y rabos a perros de caza, culminó con 32 personas detenidas o investigadas, entre las que se encuentran cazadores y veterinarios.