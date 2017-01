Echenique critica "la fotaza del bipartidismo" de la Conferencia de Presidentes

ha expresado que la del 17 de enero es "una fotaza como las de antes", es decir, con "todo el bipartidismo de pie y sin que les molesten los vascos y los catalanes", aunque "la calidad es más dudosa" en cuanto a los resultados.Ha expuesto que, echando en falta "un posicionamiento duro y claro por parte de los presidentes autonómicos en contra de la austeridad, que se carga la sanidad, la Educación y la Dependencia, asfixiando la financiación de las comunidades", considerando que "sin un rechazo firme a este dogma ideológico fracasado es imposible un modelo de financiación de las comunidades compatible con los derechos sociales".Además, Pablo Echenique ha preguntado a Lambán sobre elAlain Cuenca, reconociendo su elevada cualificación profesional, aunque ha cuestionado si "habiendo puesto a Rajoy en La Moncloa no podría haber mandado un economista progresista a defender los intereses de Aragón "., portavoz adjunta del PAR, ha confiado en que las Conferencias puedan ser "más útiles" a partir de ahora yHa comentado que la Conferencia ha puesto de manifiesto "el gran problema" de la financiación autonómica y "una falta de políticas de responsabilidad, por no decir de políticos de responsabilidad",por parte de los diferentes partidos para ceder, para ser solidarios y para trabajar desde la lealtad".Se ha dirigido al presidente para decirle que es "normal y comprensible que sea escéptico" cuando "está acostumbrado a una política de maquillaje, a jugar a quedar bien y a la lucha del poder interno", añadiendo que "siempre le hemos tendido la mano" para que defienda Aragón y a los aragoneses, no con "un aragonesismos sobrevenido de repente que les ha nacido a ustedes", sino para "tomar decisiones que benefician a los aragoneses", lo que "no hacen".La portavoz deha echado en cara al presidente que "estuvo reivindicativo no con las necesidades de Aragón, sino en clave interna, en el conflicto que usted tiene con sus socios de investidura" de forma que "confundió el momento y el lugar".A juicio de Gaspar, la Conferencia es "un claro ejemplo de que el PP está en mayoría simple, una mayoría que le obliga a dialogar con todos los Grupos y todos los presidentes autonómicos" después de cuatro años de Gobierno en solitario de Rajoy. La dirigente de Ciudadanos ha lamentado que los acuerdos no incluyan objetivos concretos ni cronogramas y, como Herrero, se ha quejado de la subida fiscal de 2016.



"Correveidile del Gobierno de España"

y la vicepresidenta" del Gobierno de España Soraya Sáenz de Santamaría , aseverando que a las Cortes "se viene a defender los intereses de Aragón y los aragoneses".Ha recordado que no se ha cumplido ninguno de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de 2012, justificando el escepticismo de Lambán, quien "lo que sí ha hecho es defender los intereses de Aragón" con "lealtad" pero también "con exigencia y reivindicación", mientras que en 2012 la anterior presidenta, Luisa Fernanda Rudi , "ni siquiera tuvo la decencia de escuchar, simplemente, al resto de Grupos".En la Conferencia, desde el Gobierno de Javier Lambán se ha apostado por la participación en la gobernabilidad de España , ha dicho Javier Sada, quien ha mencionado la exigencia de responsabilidad al Ejecutivo central para con las políticas sociales de las comunidades autónomas, en alusión expresa a la atención a la dependencia.También ha emplazado a Podemos a continuar el "giro social fundamental" que el Gobierno de Aragón ha emprendido junto con la formación morada, lamentando que "nos están empujando a pactar con el PP", en alusión a la negociación, todavía no iniciada, sobre los Presupuestos autonómicos de este año.

CHA e IU

Desde, Gregorio Briz ha preferido ser "cínico" antes que escéptico, considerando que. Ha pronosticado que no se cerrará el acuerdo de financiación y ha reivindicado el acuerdo bilateral con el Gobierno de España en esta materia.La portavoz parlamentaria de IU , Patricia Luquin, ha dicho que "estas fotos nos cuestan un pastizal",y ha señalado que las cuestiones debatidas exigen más "profundidad" y no "hablar de lugares comunes".