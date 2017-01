"Tras seis días sin poder entrar a la finca, he visto que el ganado sobrevive al temporal"

"Hace dos décadas que no veía una nevada así. Hoy (por ayer), al fin, he podido entrar a gracias a una máquina de cadenas. La finca ha estado incomunicada porque después de la carretera asfaltada hay dos kilómetros de camino de tierra y las quitanieves no llegaban. Ni siquiera los tractores podían pasar", explicó Ramos, y agradeció la labor de su mayoral: "De no ser por Manuel, que reside junto a su mujer (Ana) y su hija (Tatiana) en la propiedad, no sé qué hubiese pasado. He estado hablando 15 y 20 veces al día con él para que me diese todo tipo de detalles, pero hasta que no lo ves con tus ojos no respiras", añadió, y lamentó lo "olvidado" que está el mundo rural.



"No hay mala voluntad por parte del Gobierno de Aragón, pero estamos desatendidos. Parece que los problemas solo se dan en las zonas urbanizadas, pero en Teruel se han atravesado situaciones límite. Ha sido una desgracia importante", valoró, a pesar de no haber hecho "balance" de las pérdidas económicas.



Daniel Ramos es el único ganadero que pertenece a la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL) y posee finca en el territorio aragonés. Los Maños, por su parte, están integrados en la Asociación de Ganaderías de Lidia. Una de sus tres fincas, la que acoge 132 reses en Luesia (prepirineo zaragozano), también ha sufrido -aunque en menor medida- las consecuencias de la ola de frío. "Aquí cayeron alrededor de 15 centímetros de nieve, mucho menos que otros años. Pero aún así nos supone una inversión importante porque la hierba desaparece y tenemos que echar pienso para sustituirla en la alimentación", indicó José Luis Marcuello, representante de la ganadería, y añadió que circunstancias así no les pillan por "sorpresa".



En ese sentido, Víctor Huertas, presidente de la Asociación de Ganaderías de Lidia, aseguró que el gasto de cada empresario ganadero en un día de condiciones climatológicas extremas se multiplica por cinco. "Hay que tener en cuenta el sobrecoste de la alimentación, el alquiler de maquinaria para abrir paso hacia las fincas o los daños que se producen en las instalaciones", matizó, antes de hacer reconocer que la solución es complicada porque "estas nevadas se dan cada 20 o 30 años y son puntuales".



Por último Huertas indicó que hay ganaderías (Los Maños, por ejemplo) que por su emplazamiento están preparadas para afrontar las nevadas, y que los "verdaderos problemas" llegan cuando cae más de un metro en puntos menos comunes. Este podría ser el caso, volviendo a la provincia de Teruel, de la finca de Emilio Izquierdo. El patrono de la ganadería de Los Chatos (La Puebla de Valverde) también lleva "casi una semana" sin estar en contacto con sus reses y se queja de que las zonas de playa sean las que centran la atención de los medios de comunicación.



Otros turolenses como Alicia Chico recurren a la antigua usanza para huir del frío. La de Formiche Alto es la única ganadería de bravo que sigue realizando la trashumancia de larga duración en España. En estos momentos, se resguarda de las bajas temperaturas en la Carolina (Jaén).