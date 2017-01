El mal tiempo multiplica los gastos de los ganaderos aragoneses

Raúl Balaguer hace recuento de las pérdidas que ha dejado en su explotación el inclemente temporal de frío y nieve que ha azotado la provincia de Teruel en las últimas semanas: 22 ovejas y dos cabras muertas, varios abortos, hembras que han dejado de dar leche, corderos que no tienen cómo alimentarse y un debilitado rebaño de más de 200 cabezas a las que el veterinario recomienda no exponer al frío en todo lo que queda de invierno. Eso supone que habrá que alimentarlas sí o sí a base de pienso y paja en el interior de la nave que las protege de las bajas temperaturas.

La nieve bloqueó los caminos a finales de la semana pasada eLas quitanieves obviaron los caminos. Estaban ocupadas despejando las carreteras principales y como consecuencia el ganado de Raúl y el de muchas otras explotaciones estuvieron sin recibir alimento desde el mediodía del jueves hasta la tardenoche del domingo. El frío, pero sobre todo el hambre, hizo que los animalesnatural y, según el veterinario que las visitó este miércoles, sacarlas a la intemperie supondría exponerlas a una pulmonía.Tras horas de desesperación y la ayuda tanto de otros ganaderos como de una empresa especializada (), Raúl logró llegar a su explotación a última hora de la tarde del domingo, pero lo problemas no habían hecho más que empezar. Según explica, cuando consiguió limpiar la entrada y abrir un hueco en la nieve por el que alimentar a las ovejas, estas "se volvieron locas, se amontonaron" y fueron. "Estaban muy débiles, me tuve que quedar dos días a dormir en el pajar para ir alimentándolas poco a poco y que se fuesen recuperando. He pasado más frío que un tonto", confiesa el ganadero una vez superado lo peor.

Aumento de costes

Desde UAGA coinciden en que el episodio de frío y nieve repercutirá, sin duda, en el bolsillo de los ganaderos. Un sector que no puede permitirse el lujo de subir el precio de la carne porque, tal y como expone Francisco Ponce, responsable de Climatología Adversa, "no son productos de hoy para mañana y no hay riesgo de desabastecimiento".

Los productores tendrán quedebido al estrés de estos días. Por otro lado, habrá que invertir enen las explotaciones: desde reventones de tuberías, hasta la reparación de tejados y caminos. Por no hablar del. A Raúl ya le han informado de que tendrá que pagar de su bolsillo las horas de servicio que prestó Emipesa en su camino, por lo que el martes irá al Ayuntamiento de Torrijas a exponer la cuestión y tratar de encontrar una solución. Desde Emipesa informan de que,"Eso si solo interviene una máquina con cadenas, pero la realidad es que siempre va acompañada, al menos, por un todoterreno con dos personas", exponen. En zonas como Puertomingalvo esta misma empresa lleva trabajando de forma ininterrumpida desde el domingo.El sindicato agrario enfatiza que, no solo en el sector ovino. Señalan, de hecho, a los conejos y los cerdos como algunos de los animales más sensibles al descenso de las temperaturas. Aunque el sector bovino también ha sufrido lo suyo . Víctor Huertas, presidente de la Asociación de Ganaderías de Lidia, calcula que la inversión de sus ganaderos se elevódel temporal.