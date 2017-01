A menos de 15 grados en el instituto Miguel de Molinos

El departamento de Educación ha asegurado que es consciente de que el sistema no es el adecuado y que, dentro, además, de la auditoría energética que afecta a todas las instalaciones educativas de Aragón. Los trámites para adquirirla están muy avanzados yMientras, se han reparado algunas máquinas y se han puesto calefactores externos.Sin embargo, la potencia contratada no es suficiente y a menudo no se pueden usar a la vez los calefactores y los ordenadores y proyectores.", ha explicado uno de los alumnos. "Nosotras el abrigo no nos lo quitamos en clase, y aunque hemos estado con guantes y doble calcetín pasábamos mucho frío", han añadido otras, que creen que a primera hora de la semana pasada no había ni diez grados en las aulas. Sí que reconocen que, tras las últimas medidas, se nota más calor en algunas clases.