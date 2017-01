IU resume la Conferencia de Presidentes en una "foto" sin contenido

La diputada de IU en las Cortes, Patricia Luquin, ha opinado hoy que la Conferencia de Presidentes celebrada este martes en Madrid ha sido básicamente "una escenificación, una foto" en la que faltaba el contenido.



y que muchos de los asuntos que este martes se trataron ya se hablaron entonces y por tanto no se ha avanzado "absolutamente nada", como el modelo de financiación o la despoblación, que son fundamentales.Además, ha advertido, ante, de que las posiciones de las comunidades siguen enfrentadas respecto a los criterios, y del déficit que supone la ausencia de Cataluña para abordar la financiación.IU lamenta también que de la reunión de ayer no saliera el compromiso con fecha para, que es "urgente" para defender las prioridades de la comunidad.Luquin ha criticado además que se hable de diez acuerdos como resultado de esa Conferencia cuando no se trató lo fundamental, que a su juicio pasa por echar atrás las políticas de austeridad para poder salir de una crisis que sigue sufriendo "la inmensa mayoría social".Por tanto, al, IU añade la falta de un compromiso real para abordar las prioridades de la ciudadanía, ha subrayado Luquin.