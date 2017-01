UAGA pide medidas para paliar los daños causados por animales en los cultivos

La Unión General de Ganaderos y Agricultores de Aragón (UAGA) ha pedido, ante la alarma generalizada generada por los daños en cultivos causados por diferentes especies de fauna, medidas que minimicen estas afecciones.



El sindicato agrario indica que solicitó una reunión al director general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, José Ramón López, para plantearle estas medidas, reunión que se celebrará el próximo lunes.Apuntan desde UAGA en una nota quepor conejos, grullas, jabalíes, corzos, ciervos o cabras montesas en los sembrados de cereal y en las praderasEstas especies, agregan, también han provocado graves pérdidas en las cosechas de maíz, peroque raden las ramas de los árboles y las cepas de frutales, olivos, almendros y viñas, ejemplares que mueren porque la savia no circula por ellos.Según dicen desde UAGA,en Albarracín y Maestrazgo los jabalíes y los ciervos devoran el cereal sembrado y la cosecha de maíz y la cabra montesa, cada día más numerosa porque se caza poco en relación con lo rápido que se reproduce, está provocando daños en Cuencas Mineras, Comunidad de Teruel y en el Jiloca, zona en la que las grullas y los jabalíes también reducen la cosecha de cereal.En las comarcas del Pirineo son los jabalíes los que destrozan sembrados de cereal y praderas y en Cinco Villas el paso de grullas y su reposo en zonas dónde ha habido arroz hace que se alimenten de los sembrados de cereal en parcelas colindantes.UAGA apunta que, según datos de Agroseguro en 2016,a causa de los animales, superficie a la que hay que añadir la no asegurada y, por lo tanto, no cuantificada.La suscripción de seguros causa un coste adicional para los agricultores, y para UAGA éstos deberían suscribirlos los cotos de caza y asociaciones de cazadores e indemnizar a los afectados.UAGA considera que "es imprescindible que los cazadores se responsabilicen claramente, de una vez por todas, de los daños producidos por las especies cinegéticas, y las administraciones de los daños producidos en las áreas de influencia de infraestructuras y zonas protegidas donde no se puede hacer control cinegético".El sindicato agrario solicitará a la dirección general de Gestión Forestal, Caza y Pesca que adopte medidas eficaces para lograr lay la fauna silvestre con laUna de las que propone es autorizar el aumento de los cupos que se pueden cazar de algunas especies, el aumento de los días permitidos para cazar, el aumento de batidas o resaques y autorizaciones extraordinarias.