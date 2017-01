Cospedal dice que si Bono se llevó del Estado Mayor contratos del Yak-42 debería aportarlos

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado este jueves que si su antecesor socialista, José Bono, se llevó contratos y documentación del vuelo del Yak-42 de un armario cerrado del Estado Mayor, debería aportarlos para que se conocieran, y debería haberla llevado a los tribunales cuando era ministro.



Cospedal se ha expresado así, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press,la cadena de subcontrataciones del"Entonces los tiene él, si él es el que se llevó la documentación supongo que los tendrá, no lo sé, lo digo por lo que acabo de oír", ha dicho la ministra. Además, ha subrayado que si Bono tenía esa documentación cuando era ministro debió haberla utilizado y "si creía que había alguna cosa mal hecha haberse ido a los tribunales".. En todo caso, ha pedido que no se haga política "con la tragedia humana" y ha asegurado que ella no la hará.Cospedal ha vuelto a explicar el cambio de posición del Ministerio, a raíz del informe del Consejo de Estado que establece la responsabilidad patrimonial del Estado, porque asume que hay una relación entre el funcionamiento de la Administración y el accidente.Eso, ha admitido, es "exactamente lo contrario de lo que había dicho siempre el Ministerio", pero no sólo en Gobiernos del PP, sino también gobernando el PSOE. "No hace 13 años, hace 13, hace 10, hace ocho, siempre", ha remachado.. En una tragedia como ésta, ha defendido, hay que actuar con delicadeza, tacto y cariño.También ha dicho comprender que las víctimas no estén cómodas con "determinadas personas", porque "la forma de hablar, las situaciones, a veces no son las más acertadas", peroministro de Defensa cuando se produjo el accidente.y ha opinado que sería injusto no dejarle ejercer su profesión en virtud de un asunto por el que ya pasó un procedimiento judicial, "con independencia de que a alguien le pudiera gustar más o menos su actuación personal"., y ha reiterado elde aumentar el gasto en defensa hasta el 2 por ciento del PIB en una década --desde el 0,9 actual--.



PRESUPUESTO Y PROTOCOLO

Además, ha pedido que no se haga "demagogia con el gasto en Defensa, puesto que genera tecnología y empleos cualificados, además de contribuir a la seguridad del país.Por último, preguntada por qué decidió lleva vestido largo el día de la Pascua Militar --su antecesora del PSOE Carme Chacón fue criticada por acudir a esa cita con traje pantalón--, ha respondido que para ella es una cuestión "personal", porque cree que "cuando hay un protocolo se cumple" y, si hay una etiqueta establecida deben cumplirla los militares y los civiles. "Para mí, fin de la cuestión", ha zanjado.