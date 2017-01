El PP lamenta la "propaganda social sin soporte" del borrador del presupuesto

El portavoz de Hacienda del PP en las Cortes, Antonio Suárez, ha lamentado este jueves la "propaganda social" que hace el Gobierno de Aragón con el borrador de presupuestos de 2017 presentado el miércoles, "unos papeles", ha dicho, "sin ningún soporte" y con ninguna posibilidad de que sean apoyados por el Partido Popular.



Suárez ha comparecido en rueda de prensa para analizar el documento presentado el miércoles por el, a quien hace, de que a 12 de enero la comunidad aún no tenga un proyecto de presupuestos.A Lambán y a su "brazo armado", el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha enfatizado Suárez, quien ha agregado que el Gobierno de Aragón estáy retrasando la presentación del proyecto de ley en las Cortes a la espera de que se aprueben los presupuestos del Estado.Y, entretanto, Lambán y Gimenotambién a los grupos de la izquierda porque "no son buenos y no entran con ellos a sentarse en el sofá".Respecto a las cuestiones concretas del borrador presentado el miércoles, Suárez se ha referido en primer lugar a los ingresos, con un, que se incrementa en el mismo porcentaje en el que disminuyó el año pasado.Y el resto, 179, son incrementos por ingresos no financieros, de los que 137 se prevén por financiación autonómica cuando, ha recordado Suárez,en lo que se fija esta cantidad. En función de las cuentas estatales de 2016, que están prorrogadas, el ejecutivo debería haber previsto, según Suárez, un aumento de 32,5 millones.Respecto a los recursos propios por recaudación de impuestos cedidos y tasas, se prevé un incremento de 42 millones, que Suárez vaticina que no van a ser reales.En cuanto a los gastos, para el PP hay "tres aspectos vitales", el primero de ellos queya que aunque el Inaem incrementa sus partidas en 14 millones, los recursos están por debajo de los de 2015 en este concepto.Lade los capítulos VI y VII, ha dicho, crece en 23 millones, perodebido a que el 2016 ésta disminuyó un 25 % cuando, además, "tampoco se ejecuta".Suárez ha agregado que la mejora de los servicios públicos a la que alude el documento tampoco es real, porque si se incrementa la inversión, ésta debe de ser "sostenible socialmente", algo que no sucede. Y ha puesto como ejemplos la situación de la sanidad pública, que el año pasado el incremento de la partida para el IAI se produjo en, que aún con 6,5 millones más, todavía cuentan con menos dinero que en 2015.Por todo ello, con este presupuesto,Entretanto, ha lamentado, Lambán juega a "acogotar a Podemos" y así ganar tiempo para que se aprueben los presupuestos del Estado.En todo caso,algo que ahora "no toca", entre otras cosas porque este planteamiento supondría "más dilación y más problemas".