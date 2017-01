Soro lamenta el "gran desconocimiento" de Fomento sobre la realidad de Aragón

El consejero de Vertebración Territorial, José Luis Soro, ha lamentado este miércoles el "gran desconocimiento" que demuestra el Ministerio de Fomento sobre Aragón, al afirmar por ejemplo que por la línea férrea Zaragoza- Teruel-Valencia no circula ya ningún tren de los conocidos como 'tamagochis'.



En respuesta a una pregunta formulada al gobierno central por el diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez,y que no hay ninguno de ellos en la relación Zaragoza-Valencia, algo que no es cierto.Según la respuesta del gobierno,, de la serie 599, aptos para circular a una media de 160 kilómetros a la hora.cuando escuchó esta respuesta, que no atribuye sin embargo a un engaño, sino al "desconocimiento" de la realidad del ferrocarril aragonés por parte de Fomento.Por cosas así, ha dicho Soro en la rueda de prensa en la que ha participado para presentar el borrador de presupuestos de Aragón para 2017, es "No obstante, ha asegurado que en la reciente reunión que mantuvo con el ministro, Íñigo de la Serna, éste sí que demostró tener conocimiento de las grandes cuestiones que preocupan a la comunidad en su área.