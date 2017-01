La Reserva de Caza de los Montes Universales recuperará sus indemnizaciones

Los municipios de la Reserva de Caza de los Montes Universales recuperarán las indemnizaciones que perdieron en 2015 debido a un cambio normativo y que percibían desde que cedieron los derechos de explotación cinegética a la Diputación General de Aragón.

Así lo ha anunciado hoy el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, tras reunirse con los alcaldes de los municipios que integran la Reserva de Caza de los Montes Universales, informan fuentes del Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

quien, tras valorar la situación y estudiar posibles alternativas con los ediles y con la presidenta de la Comunidad de Albarracín, Rosa Sánchez, se ha comprometido a recuperar las compensaciones a través del fondo de mejora que cada ayuntamiento tiene constituido y que se nutre con ingresos provenientes de la explotación de los montes.El Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Teruel será el encargado de encontrar la fórmula administrativa que permita a la DGA transferir una parte de los ingresos de la reserva a estos fondos, que son gestionados por los propios ayuntamientos y por el departamento.Tras la reunión, el consejero se ha desplazado hasta el municipio turolense de Cella, donde la empresa Ganados Artigot ha inaugurado un matadero en el que sacrificará más de 35.000 corderos al año.Las instalaciones se encuentran en el antiguo matadero municipal, recuperadas para este nuevo proyecto, que ha creado 13 puestos de trabajo."Una solución ejemplar que permite recuperar una infraestructura existente para la valorización de uno de nuestros productos estrella", ha manifestado el consejero.Olona ha considerado que esta iniciativa empresarial va en el camino correcto, como es el de hacer evolucionar el sector ovino por la vía comercial. "Se trata de un sector que no está siendo bien tratado por las ayudas de la PAC, que perjudican a la ganadería extensiva y, en particular, a este sector", ha añadido.En este sentido, se ha referido también a la situación de Teruel para recordar que la injusticia que vive la provincia "no se soluciona con parcheos (para los que tampoco existe un marco legal), sino con una reforma 'seria y profunda' de la política agraria europea".El titular de Desarrollo Rural ha anunciado también que su departamento está trabajando sobre un plan de promoción agroalimentaria que comenzará este mismo año y con el que se pretende dar un impulso a las producciones agroalimentarias aragonesas.Por último, el consejero se ha reunido con alcaldes del entorno de la Laguna del Cañizar con la intención de ayudar, como él mismo ha expresado, "a recuperar el consenso que hubo en su momento".La laguna, que forma parte de un entramado agrícola de regadío, tiene o puede tener, además de estos usos, otros de carácter recreativo o turístico, pero armonizarlos todos es una cuestión sobre la que no se ha alcanzado el necesario acuerdo en la zona, según el Ejecutivo autonómico.Para Olona "el reto es poder gestionar con consenso un recurso natural que es, a la vez, agrícola y mi propósito es facilitar que se llegue a un acuerdo, el que el territorio quiera".